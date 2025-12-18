La bolsa crece un 50%: Así se repartirán los millones del Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) anunció este miércoles las cifras oficiales de los premios en metálico que recibirán las selecciones participantes en la próxima Copa del Mundo 2026, la cual se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

En el marco de la Final de la Copa Intercontinental celebrada en Doha, Catar, el Consejo de la FIFA se reunió para ratificar una distribución económica sin precedentes. Este incremento responde no solo al éxito comercial del organismo, sino también a la expansión del torneo, que por primera vez contará con 48 selecciones nacionales.

Incremento sustancial y distribución del botín

La FIFA confirmó que destinará un total de 727 millones de dólares para este concepto, lo que representa un aumento del 50% en comparación con lo repartido en Catar 2022. De esa cifra global, 655 millones serán distribuidos directamente como premios por desempeño deportivo entre los competidores.

El nuevo esquema de repartición busca incentivar la competitividad en todas las fases del torneo, asegurando que el crecimiento financiero beneficie a un mayor número de federaciones. Los premios se han desglosado de la siguiente manera:

Campeón: 50 millones de dólares.

Subcampeón: 33 millones de dólares.

Tercer lugar: 29 millones de dólares.

Cuarto lugar: 27 millones de dólares.

Del quinto al octavo lugar (Cuartos de final): 19 millones de dólares por selección.

Del lugar 9 al 16 (Octavos de final): 15 millones de dólares por selección.

Del lugar 17 al 32 (Dieciseisavos de final): 11 millones de dólares por selección.

Del lugar 33 al 48 (Fase de grupos): 9 millones de dólares por selección.

Apoyo logístico y garantías mínimas

Más allá de los premios por resultados, la FIFA otorgará a cada una de las 48 selecciones clasificadas un bono adicional de 1.5 millones de dólares destinado exclusivamente a cubrir los gastos de preparación y logística previa al torneo.

Esto significa que cualquier país que logre su boleto a la justa mundialista tiene asegurado un ingreso mínimo de 10.5 millones de dólares (9 millones por participar en la fase de grupos más el bono de preparación), un alivio financiero fundamental para las federaciones más pequeñas.

Un hito para el fútbol global

"La Copa Mundial de la FIFA 2026 también será histórica por las contribuciones económicas que se destinarán a la comunidad mundial del fútbol", declaró Gianni Infantino, presidente de la FIFA, subrayando que este modelo busca reinvertir el éxito del torneo en el desarrollo del deporte a nivel global.

Con este anuncio, el camino hacia 2026 no solo promete ser el más grande en términos de espectáculo y sedes, sino también el más lucrativo en la historia del deporte rey.