Reportera venezolana habría derretido el corazón de Christian Nodal

El nombre del cantante mexicano Christian Nodal sigue siendo noticia por según haber quedado impactado por los encantos de una venezolana conocida como Ana Cecilia Leal. Fue el reconocido y respetado periodista William Guzmán, quien soltó detalles del supuesto encuentro.

¿Leal y Nodal juntitos?

En una participación para el programa “Sábado en la noche”, Guzmán narró que el encuentro sucedió en la ciudad del sol Miami, cuando Nodal al finalizar un show fue abordado por la joven venezolana, con la firme intención de pedirle una entrevista.

Leal, es una venezolana que vive en Estados Unidos, donde trabaja para el canal EVTV Miami, con el programa de entretenimiento “Se pone caliente”.

Según Guzmán, quien trabajó por muchos años en el show “Portadas”, el intérprete de “Adiós amor”, no colocó ninguna detención para que la criolla le realizara la entrevista. Aseguró que la química fue tanta que Nodal apartó a su extenso equipo de seguridad.

“Entablaron un diálogo muy ameno y ella le hizo todas las preguntas, llevándose mucho contenido sobre el artista y su carrera”, comentó.

Intercambio de números

Pero la información de Guzmán no llegó hasta ahí, ya que aseguró en televisión nacional que Nodal y Leal intercambiaron teléfonos, ya que el mexicano quedó encantado con la personalidad, belleza y energía de la mujer.

En un artículo compartido por el Heraldo México, escribieron que supuestamente la periodista y el compositor de 26 años, se la pasan hablando por teléfono, desde aquel día de la entrevista.

Recordemos que el joven sostiene una relación con la también cantante Angela Aguilar, con quien contrajo nupcias en julio del 2024.