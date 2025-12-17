Programa de Univision vive momento “paranormal” en vivo

Suscríbete a nuestros canales

En una mañana más en el popular programa matutino Despierta América en Univision, un inesperado suceso paranormal dejó a conductores y audiencia en total estado de shock.

Mientras el televidente disfrutaba de una charla relajada entre Karla Martínez, Alan Tacher y Jessica Rodríguez, el momento se transformó en una situación surrealista que las redes no tardaron en reproducir y comentar.

¿Qué ocurrió en el show de Univision?

Todo estaba tranquilo en el estudio decorado con motivos navideños cuando, de repente, uno de los adornos sobre una mesa se movió aparentemente solo mientras los conductores conversaban.

El instante quedó captado en video y compartido por Despierta América en sus redes sociales, provocando un aluvión de reacciones y teorías entre los televidentes. Alan Tacher fue el primero en reaccionar con asombro: “¿Qué pasó?”, preguntó con evidente sorpresa.

Por su parte, Karla Martínez solo atinó a decir que “se movió solito”. Así mismo, Jessica Rodríguez confesó que parecía que el objeto simplemente “cayó de la nada”.

¿Paranormal o simple casualidad?

Ante lo ocurrido, ninguno de los presentes pudo encontrar una explicación lógica al hecho. Los conductores quedaron tan impactados que el tema dominó varias partes del programa, con bromas nerviosas y comentarios que reflejaban tanto incredulidad como curiosidad.

Las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales. Mientras algunos usuarios aseguran que podría tratarse de una actividad paranormal real, otros opinan que pudo haber sido un simple movimiento accidental provocado por vibraciones, corrientes de aire o un mecanismo oculto.