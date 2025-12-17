Carlos Alcaraz rompe con Juan Carlos Ferrero tras muchos triunfos

Suscríbete a nuestros canales

Carlos Alcaraz sorprendió al circuito al anunciar el final de su relación profesional con Juan Carlos Ferrero. Quien fuera su entrenador desde el inicio de su carrera y luego de conquistar 24 títulos, incluidos seis Grand Slams; formando una de las duplas más exitosas y reconocidas del circuito ATP.

Ferrero, elegido dos veces como Técnico del Año por sus colegas, cierra una etapa de: crecimiento, disciplina y resultados. Samuel López asumirá el rol principal en 2026, mientras Álvaro Alcaraz podría ganar protagonismo en el equipo técnico durante la gira del número uno mundial.

Alcaraz despidió a Ferrero con un emotivo mensaje en redes, agradeciendo su guía dentro y fuera de la pista: "Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades". El murciano afronta ahora una nueva etapa con cambios y expectativas de continuar como #1 en la ATP 2026.

Logros de el tándem Alcaraz-Ferrero en su carrera

La narrativa de trabajo que desarrollaron Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero fue muy fructífera en muchos sentidos. Ganaron 24 títulos juntos, con 6 conquistas del Grand Slam; empezaron en la categoría ITF hasta lser el #1 de la ATP y uno de los deportistas más influyentes de la actualidad.

Títulos de Alcaraz-Ferrero: