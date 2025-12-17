Carlos Alcaraz rompe con Juan Carlos Ferrero tras muchos triunfos

Carlos Alcaraz sorprendió al circuito al anunciar el final de su relación profesional con Juan Carlos Ferrero. Quien fuera su entrenador desde el inicio de su carrera y luego de conquistar 24 títulos, incluidos seis Grand Slams; formando una de las duplas más exitosas y reconocidas del circuito ATP.
Ferrero, elegido dos veces como Técnico del Año por sus colegas, cierra una etapa de: crecimiento, disciplina y resultados. Samuel López asumirá el rol principal en 2026, mientras Álvaro Alcaraz podría ganar protagonismo en el equipo técnico durante la gira del número uno mundial.
Alcaraz despidió a Ferrero con un emotivo mensaje en redes, agradeciendo su guía dentro y fuera de la pista: "Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades". El murciano afronta ahora una nueva etapa con cambios y expectativas de continuar como #1 en la ATP 2026.
Logros de el tándem Alcaraz-Ferrero en su carrera
La narrativa de trabajo que desarrollaron Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero fue muy fructífera en muchos sentidos. Ganaron 24 títulos juntos, con 6 conquistas del Grand Slam; empezaron en la categoría ITF hasta lser el #1 de la ATP y uno de los deportistas más influyentes de la actualidad.
Títulos de Alcaraz-Ferrero:
- ATP 250 - Umag: vs Richard Gasquet el 25 de julio de 2021
- ATP 500 - Río de Janeiro: vs Diego Schwartzman el 20 de febrero de 2022
- Masters 1000 - Miami: vs Casper Ruud el 3 de abril del 2022
- ATP 500 - Barcelona: vs Pablo Carreño el 24 de abril del 2022
- Masters 1000 - Madrid: vs Alexander Zverev el 8 de mayo del 2022
- Gran Slam - US Open: vs Casper Ruud el 11 de septiembre de 2022
- ATP 250 - Buenos Aires: vs Cameron Norrie el 19 de febrero de 2023
- Masters 1000 - Indian Wells: vs Daniil Medvedev el 20 de marzo de 2023
- ATP 500 - Barcelona: vs Stefanos Tsitsipas el 23 de abril del 2023
- Masters 1000 - Madrid: vs Jan-Lennard Struff el 7 de mayo del 2023
- ATP 500 - Queen's Club: vs Álex de Miñaur el 25 de junio de 2023
- Grand Slam - Wimbledon: vs Novak Djokovic el 16 de julio del 2023
- Masters 1000 - Indian Wells: vs Daniil Medvedev el 17 de marzo del 2024
- Gran Slam - Roland Garros: vs Alexander Zverev el 9 de junio del 2024
- Grand Slam - Wimbledon: vs Novak Djokovic el 14 de julio de 2024
- ATP 500 - Pekín: vs Jannik Sinner el 2 de octubre de 2024
- ATP 500 - Róterdam: vs Álex de Miñaur el 9 de febrero del 2025
- Master 1000 - Montecarlo: vs Lorenzo Mussetti el 13 de abril del 2025
- Masters 1000 - Romas: vs Jannik Sinner el 18 de mayo del 2025
- Gran Slam - Roland Garros: vs Jannik Sinner el 8 de junio del 2025
- ATP 500 - Queen's Club: vs Jiri Lehecka el 22 de junio del 2025
- Masters 1000 - Cincinnati: vs Jannik Sinner el 18 de agosto del 2025
- Grand Slam - US Open: vs Jannik Sinner el 7 de septiembre del 2025
- ATP 500 - Tokio: vs Taylor Fritz el 30 de septiembre del 2025