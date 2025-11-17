ATP Finals: Jannik Sinner domina a Carlos Alcaraz y se proclama "Maestro"

Suscríbete a nuestros canales

Jannik Sinner se coronó "Maestro" por segundo año consecutivo al superar a Carlos Alcaraz en dos sets (7-6(4) y 7-5) en la final de las Finales ATP celebradas en Turín. El tenista italiano, haciendo gala de su mejor versión, demostró potencia, efectividad y tenacidad para evitar que el español consiguiera su primer título en este torneo de cierre de temporada.

Este encuentro supuso la sexta final del año entre ambos y la séptima consecutiva en cancha cubierta rápida, consolidando el dominio del italiano en esta superficie. Sinner se mantuvo invicto durante todo el torneo, celebrando el trofeo ante su público en el Inalpi Arena.

Un primer set de alta intensidad

Ambos jugadores llegaron a la final sin haber perdido un partido, aunque Alcaraz lo hizo con menos tiempo de descanso y visiblemente mermado físicamente, requiriendo asistencia médica en la primera manga y jugando el resto del partido con un vendaje a la altura de su muslo derecho. El primer set reflejó una intensa lucha, donde el italiano se mostró ligeramente más certero y descansado. El juego se detuvo por casi 12 minutos debido a una emergencia médica en la grada, afectando la continuidad.

A pesar de la incomodidad de Sinner en un punto que lo separaba del tie-break, Alcaraz demostró su talento con dos espectaculares dejadas, logrando la única bola de break (y de set) del set. Sin embargo, Sinner la salvó con un segundo servicio a más de 180 km/h, forzando el desempate. En el tie-break, el italiano elevó su nivel y, tras desaprovechar un mini-break, logró el 6-4 y cerró el set con su potente saque.

Defensa implacable

Alcaraz solicitó asistencia médica nuevamente al inicio del segundo set, saliendo con el muslo vendado. Esta medida pareció funcionar, ya que logró arrebatarle el servicio al italiano en el primer juego, siendo el primero en romperle el saque en todo el torneo. El español mantuvo la ventaja hasta el 3-2, momento en que la suerte jugó en su contra: Sinner se benefició de un resto anómalo en su primera bola de break y, poco después, igualó el marcador con una dejada.

A partir de ese momento, la defensa inquebrantable de Sinner comenzó a rendir frutos. Mientras que la entereza del italiano impedía a Alcaraz concretar oportunidades, Sinner demostraba su superioridad estratégica: subiendo a la red para encontrar ángulos o usando su demoledora derecha desde el fondo.

Finalmente, el italiano se proclamó "Maestro" por segunda vez, sin ceder un solo set en la final, al convertir su primera bola de partido, haciendo inútil el gran esfuerzo del español. Con el título definido, Alcaraz se queda con el puesto de número 1 del ranking y ahora se enfoca en la Copa Davis.