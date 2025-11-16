Así está el historial entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner antes de la final en las ATP Finals 2025

Los dos mejores tenistas del mundo y líderes del circuito, Jannik Sinner (1°) y Carlos Alcaraz (2°), se enfrentarán nuevamente, esta vez en la final de las ATP Finals 2025. Este será la cuarta vez en que se midan en la temporada y que podría igualar el marcador entre ambos este año.
Esta será otra final en su intensa rivalidad. Recientemente, Alcaraz se impuso en la final del US Open 2025 y en la final de Cincinnati 2025 (por retiro de Sinner). Sin embargo, Sinner logró una victoria importante en Wimbledon 2025, rompiendo una racha de cinco derrotas consecutivas contra el español y sumando otro Grand Slam a su carrera.
La rivalidad también destaca por el épico encuentro en Roland Garros 2025, donde Sinner desperdició una gran ventaja antes de caer ante el murciano en un partido de más de cinco horas.
A pesar de los cinco triunfos de Sinner sobre Alcaraz (incluyendo Wimbledon 2022 y 2025, Umag 2022, Miami 2022 y Beijing 2023), el historial general sigue favoreciendo a Alcaraz, quien lidera con 10 victorias en total. Sus éxitos más destacados incluyen victorias en el US Open 2022 y 2025, Roland Garros 2024 y 2025, e Indian Wells en 2023 y 2024, además de la reciente de Cincinnati.
Así está el historial entre Alcaraz (10) y Sinner (5)
- Carlos Alcaraz | París-Bercy 2021 | Segunda ronda | 7-6 (1) y 7-5
- Jannik Sinner | Wimbledon 2022 | Octavos de final | 6-1, 6-4, 6-7 (8) y 6-3
- Jannik Sinner | Umag 2022 | Final | 6-7 (5), 6-1 y 6-1
- Carlos Alcaraz | US Open 2022 | Cuartos de final | 6-3, 6-7 (7), 6-7 (0), 7-5 y 6-3
- Carlos Alcaraz | Indian Wells 2023 | Semifinal | 7-6 (4) y 6-3
- Jannik Sinner | Miami 2023 | Semifinal | 6-7 (4), 6-4 y 6-2
- Jannik Sinner | Beijing 2023 | Semifinal | 7-6 (4) y 6-1
- Carlos Alcaraz | Indian Wells 2024 | Semifinal | 1-6, 6-3 y 6-2
- Carlos Alcaraz | Roland Garros 2024 | Semifinal | 2-6, 6-3, 3-6, 6-4 y 6-3
- Carlos Alcaraz | Beijing 2024 | Final | 6-7 (6), 6-4 y 7-6 (3)
- Carlos Alcaraz | Roma 2025 | Final | 7-6 (5) y 6-1
- Carlos Alcaraz | Roland Garros 2025 | Final | 4-6, 6-7 (4), 6-4, 7-6 (3) y 7-6 (2)
- Jannik Sinner | Wimbledon 2025 | Final | 4-6, 6-4, 6-4 y 6-4
- Carlos Alcaraz | Cincinnati 2025 | Final | 5-0 y ret.
- Carlos Alcaraz | US Open 2025 | Final | 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4.