Carlos Alcaraz se consagra en Tokio y llega a 8 títulos en el 2025

La temporada continúa y el campeón del último Grand Slam del año (US Open) demostró que quiere cerrar el 2025 por todo lo alto, pues Carlos Alcaraz volvió a conquistar un torneo ATP, tras imponerse 6-4, 6-4 ante el estadounidense Taylor Fritz.

El tenista español se consagró por primera ocasión en el ATP 500 de Tokio, para llegar a 8 títulos en la actual zafra y consolidarse en la cima del mundo (en el ránking).

Una temporada inolvidable

Gracias al prolífico año que ha tenido, Alcaraz presume la mejor campaña de su carrera, superando sus 6 torneos ganados en el 2023 y su primera zafra alzando 2 Grand Slams en el 2024 (Wimbledon y Roland Garros).

Cabe destacar que, entre esas 8 conquistas del murciano, destacan el Roland Garros y el US Open; el Masters 1000 de Cincinnati, Roma y Montecarlo; además de los ATP 500 de Rotterdam, Londres y Tokio respectivamente.

Durante ese periodo, ha disputado un total de 70 partidos, ganando 63 de ellos y perdiendo apenas 7 compromisos. Asimismo, ha disputado las últimas 9 finales posibles de las competiciones en las que ha participado y ganó 7 de ellas.

Asimismo, el oriundo de El Palmar que suma 24 títulos de por vida como profesional, estará participando en octubre en el Masters 1000 de Shangái. Su estreno será en la segunda ronda ante el vencedor del duelo entre Learner Tien y Miomir Kecmanovic (entre el 2 y 4 de octubre).