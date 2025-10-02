Carrera compleja y alto dividendo: La yegua que "da por video" y nadie ve en el 5y6

Suscríbete a nuestros canales

La emoción se siente en el ambiente. La trigésima octava reunión de carreras se acerca, y los aficionados al turf disfrutarán de un evento cargado de adrenalina. La jornada comienza a la 1:00 p.m. con doce competencias en el Hipódromo La Rinconada.

Los seguidores del deporte hípico alistan sus boletos de apuesta. Saben que esta jornada promete una verdadera fiesta para los amantes de las carreras de caballos. Cada prueba tendrá su cuota de sorpresas, lo que mantendrá a los asistentes en vilo hasta el último momento.

Análisis y Dato Sorpresa: La Rinconada

Compartimos información esencial para los apostadores: Tras un exhaustivo análisis, identificamos un ejemplar que enfrentó importantes tropiezos en competencias previas. Si este logra superar los obstáculos, podría deparar una emocionante sorpresa y pagar un buen dividendo.

Novena Carrera: Un recorrido de 1.300 Metros

La novena carrera se disputará sobre 1.300 metros y reparte una bolsa de $22.100. Hasta el momento, cuenta con una nómina de diez participantes: yeguas de seis años o más, ganadoras de una y dos carreras (exceptuando las de reclamo en Venezuela).

El Caso de Reina Vela: Parte mal

Desde el puesto de pista uno, corre Reina de Vela, una castaña de seis años, hija de Poltergeist en Luisana Queen. En su más reciente actuación, el pasado 14 de septiembre, la yegua partió con el aprendiz Leomar Sangronis.

Cabe destacar que esa fue la tercera ocasión con el joven jinete. Tras la partida, la yegua retrocedió bruscamente, llegando a quedar en el último lugar. Poco a poco se recuperó por dentro, pero a falta de 300 metros finales, sufrió otro tropiezo, lo que obligó al jinete a buscar la parte exterior.

El Pronóstico: 5y6 nacional

Mencionamos que, en sus últimas cuatro salidas, la ejemplar siempre presenta detalles en la partida. Estamos seguros de que, libre de esos percances este domingo, decidirá la carrera. Este pronóstico toma mayor fuerza si se considera su ajuste de ayer: 27 40,3 54,4 (800MTS) (ES). Salió al tiro, contenida, con un remate de 14,1 bajo la conducción del mismo Leomar Sangronis.