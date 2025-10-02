Hipismo

El mejor ajuste del miércoles: La razón por la que este favorito es imperdible en las no válidas

La carrera cuenta con una nómina de ocho participantes en recorrido de 1.400 metros que van por una bolsa a repartir de $26.000

Por

Gustavo Mosqueda
Jueves, 02 de octubre de 2025 a las 11:18 am
El mejor ajuste del miércoles: La razón por la que este favorito es imperdible en las no válidas
Foto: José Antonio Aray
Suscríbete a nuestros canales

La mañana de ayer miércoles en el hipódromo La Rinconada se realizaron los ajustes finales de los ejemplares que van a participar la tarde del domingo en la reunión número 38 del año y la fecha cinco de tercer meeting donde el mejor ajuste de trabajo lo realizó un ejemplar que para muchos es la auténtica línea de las carreras no válidas.

NOTAS RELACIONADAS

Cabe destacar que se trata de la quinta carrera de la tarde, prueba esta donde hace su debut Neigh Sayer (Usa) con la monta de Winder Véliz, dicho ejemplar un zaino de tres años importado nacido en Kentucky. Que a su vez contará con el entrenamiento de Carlos Luis Uzcátegui para el Stud "Big Valdi".

Neigh Sayer presenta un pedigrí sobresaliente a pesar de que dicho ejemplar no logra victoria en tres presentaciones, viene hacer hijo de Midnight Storm, un semental que acumuló diez victorias en 27 salidas a la pista. Su campaña sobresale por los triunfos en pruebas de renombre como el Del Mar Derby (G2), Seabiscuit Handicap (G2), Shoemaker Mile Stakes (G1), Eddie Read Stakes (G2), Del Mar Mile Handicap (G2) Native Diver Stakes (G3), San Pasqual Stakes (G2), entre los años 2014-2015-2016 y 2017.

Ajuste de la línea de las no válidas: La Rinconada

 Neigh Sayer tiene una campaña previa de tres actuaciones para cero triunfos y este domingo hace su estreno en La Rinconada.

 

Este miércoles 01 de octubre, el conducido por Véliz trabajó:  26,2 39,4 53,2 (800MTS) (ES) 68,2/ 83,2// cómodo y se fue de manos con remate de 13,3 en esta ocasión con el jinete Franklin Puello, informado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH)

Rivales a vencer en carrera: Caballos

  1. King Julien: Su anterior lo dejo listo, para esta ocasión tiene 100 metros más para su atropellada, repite el jinete que ya lo conoce y en esta ocasión le proporciona descargo de cuatro kilos.
  2. Great Gabriel: En su última no quería perder y a pesar de que sube 200 metros mucho cuidado que con la monta del “duro de pasar” se presenta como fuerte rival en el recorrido.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada La vinotinto
Jueves 02 de Octubre de 2025
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Hipismo