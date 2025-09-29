¡De nuevo en la cima! Carlos Luis Uzcátegui retoma el control del tercer meeting en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La reunión 37 en el Hipódromo La Rinconada fue una jornada cargada de emoción, con una prueba condicional especial que al igual la presencia de nuevos ejemplares nacionales e importados captaron la atención de los aficionados. En medio del espectáculo, el entrenador Antonio Bellardi y Carlos Luis Uzcátegui se erigieron como las figuras más destacadas.

Datos hípicos: Resultados Carreras Reunión 37

Bellardi hace un hecho relevante y que hay que destacar que fue lograr par de victorias en una misma tarde por intermedio de Sra. Champ y Bendito algo que no había podido conseguir desde el 25 de junio del año 2023.

Por su parte el recién ganador de meeting, Carlos Luis Uzcátegui también sube al recinto de ganadores en par de ocasiones que le permiten retomar el liderato del tercer meeting. Las victorias llegaron por intermedio de los ejemplares Li Tre Fratelli (Condicional Especial) y la importada Universal Joy (Usa).

(Li Tre Fratelli)

(Universal Joy)

Ya cumplida la cuarta fecha de carreras del tercer meeting así van las cosas:

1-Carlos Luis Uzcátegui con 6 victorias.

2 Fernando Parilli Araujo y Gabriel Márquez con 4 victorias.

2- Ismael Martínez con 3 victorias.

3- Rohendy Gámez, Jefferson Rivas, Carlos Radelli, Wladimir Sánchez, William Laya, Pedro Coronil, Dany Pimentel con dos victorias.

4-Albany González, José Sánchez, German Rojas Jr., Alejandro Pérez, Eliecer Gómez, Deivis Guevara, Luis Martin, Rafael Alemán, Antonio Bellardi, José Gregorio Rodríguez, Ramón García, Freddy Petit, Juan Carlos García Mosquera, Rubén Lanz y Humberto Correia con una para cada uno.