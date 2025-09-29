Aray mantiene el control: El jinete extiende su ventaja de victorias en el tercer meeting

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada celebró este domingo la reunión número 37 del 2025, con una programación de doce carreras, y la disputa de una condicional especial que se convirtió en una victoria para Li Tre Fratelli que reapareció a lo grande en recorrido de 1.400 metros capaz de agenciar tiempo de 86.2.

El monto recolectado en la jornada para el juego del 5y6 nacional fue de Bs.148.167.600,00, cabe destacar que se convierte en el récord número vigésimo cuarto del año, los ganadores con cinco caballos acertados fueron un total de (61987) tickets acertados, para un premio de Bs. 331,29 mientras que un total de (12004) felices ganadores con seis aciertos cobraran la cantidad de Bs 6.600,03.

Destacados: Jinete La Rinconada Victorias

Tres jinetes se convirtieron en la figura de la tarde al ganar en dos ocasiones: Jhonathan Aray (Banderas-Li Tre Fratelli) Jaime Lugo (Father Heart-Quantum Leap) y Winder Véliz (Quality Princess- Universal Joy (Usa).

Cabe destacar que Aray mantiene el ritmo y sigue líder del meeting:

(Banderas)

(Li Tre Fratelli)

Ya cumplida la cuarta fecha de carreras del tercer meeting así van las cosas:

1 Jhonathan Aray con 9 victorias.

2 Winder Véliz y Jaime Lugo con 6 victorias.

3 Oliver Medina con 4 victorias.

4 Francisco Quevedo, José Gilberto Hernández, Robert Capriles con 3 victorias.

5 Ángel Ybarra, Yoelbis González y Larry Mejías con 2 victorias.