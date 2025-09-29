Abren averiguación administrativa por caso de yegua destacada en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El fin de semana, una lamentable noticia sacudió las redes sociales del hipismo nacional: el fallecimiento de la yegua Take A Step.

Foto: Cortesía

La corredora, una de las más destacadas de su generación, cosechó una admirable campaña que incluyó dos triunfos en 12 actuaciones. Su reciente participación dejó una grata impresión a la afición; en el pasado mes de julio, Take A Step perdió por apenas la mínima diferencia frente al potro Isobárico en el LXX Clásico “República Bolivariana de Venezuela”, una actuación que la consolidó como una competidora de élite.

Investigación Oficial Tras la Jornada: La Rinconada Averiguación

Una vez concluida con total normalidad la reunión de carreras número 37 en el óvalo de La Rinconada, las autoridades deportivas actuaron de inmediato.

Esta jornada hípica, además de la noticia, dejó un nuevo récord de recaudación en el tradicional 5y6 nacional, que acumula su semana número 24 de éxito consecutivo.

En horas de la noche, la Junta de Comisarios del Instituto Nacional de Hipódromos (@Inh) emitió las disposiciones legales pertinentes, un procedimiento habitual tras cada jornada. Este comunicado trajo consigo la esperada reacción ante el suceso: la apertura formal de una averiguación administrativa.

“Vista lo acontecido con el ejemplar TAKE A STEP, esta Junta de Comisarios procede abrir la Averiguación Administrativa de conformidad con los artículos 5, 14, 17 y 18 del Reglamento Nacional de Carreras. Asimismo, se les notifica a los ciudadanos RAÚL GIMÉNEZ titular de la cedula de Identidad NºV-13.644.762, RICCARDO D`ANGELO titular de la cedula deIdentidadNoV-12.095.626, CARLOS RADELLI titular de la cedula de Identidad N o V-15.573.695, JOSE MANUEL PANTOJA titular de la cedula de Identidad N o V-19.676.007, ALEXIS FREITES titular de la cedula de Identidad N o V-18.995.754 Y JULIO DE JESÚS LOBO titular de la cedula de Identidad NºV-3.819.166 para que comparezcan ante el Despacho del Comisario Residente del INH, el próximo día LUNES 29 de SEPTIEMBRE de 2025 entre las 10:0 y 10:30 a.m. respectivamente, a los fines de rendir ENTREVISTA”.

Cabe destacar que la investigación busca esclarecer las circunstancias exactas que rodearon la pérdida de la yegua Take A Step.