Esto fue lo que pagó el 5y6 nacional en la reunión 37 de La Rinconada

Con una programación de 12 carreras, el hipódromo de La Rinconada celebró este domingo 28 de septiembre, la reunión 37 de la temporada 2025, por lo que el 5y6 sobrepasó los 148 millones de bolívares, cifra récord para la temporada por 24 semanas consecutivas.

Meridiano: Monto sellado y total a repartir en el 5y6 La Rinconada

El juego del 5y6 Nacional recolectó un monto sellado de Bs. 148.167.600,00 de los cuales Bs. 20.743.464,00 se repartieron entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los tickets con 6 aciertos, se repartieron Bs. 80.010.504,00.

La Rinconada: Resultado de los ganadores en el 5y6 nacional

En la primera válida, séptima del programa, la victoria fue para Quality Princess (número 1), con un dividendo de Bs. 58,03 a ganador y Bs. 550,00 a placé, con Winder Véliz en yunta con José Gregorio Rodríguez, por lo que el tiempo para 1.200 metros fue de 74.1.

En la octava carrera, que fue la segunda válida, el triunfo fue para la debutante importada Universal Joy (USA) (número 8) con la monta de Winder Véliz, y entrenada por Carlos Luis Uzcátegui. Dejó crono de 80.3 para 1.300 metros.

La tercera válida, la ganó el alazán Quantum Leap (número 5) con el jinete Jaime Lugo, y quien recibió las instrucciones de Ramón García Mosquera, para dejar el crono en 69 segundos exactos para 1.100 metros.

En la cuarta válida, décima carrera, el triunfo fue para el tresañero Pan de Azúcar (número 2) con la monta de José Gilberto Hernández en yunta con Freddy Petit. Dejó crono de 73.3 para el tiro de 1.200 metros.

En la undécima carrera, que fue la quinta válida, Bella Luz (número 4) se alzó con la victoria con el profesional Larry Mejías sobre los estribos e Ismael Martínez en el entrenamiento, por lo que pagó un dividendo de Bs. 228,85 a ganador.

En la última carrera de la jornada, La Rinconada, duodécima en turno, que jugó como la sexta válida, se la llevó Bendito (número 9), con la monta de Oliver Medina y bajo la preparación de Antonio Bellardi.

Los tickets ganadores con cinco aciertos fueron un total de 61.987, los cuales ganaron cada uno un monto de Bs. 331,29. mientras que los ganadores con seis aciertos fueron solo 12.004 tickets, los cuales ganaron un monto de Bs.6.600,03.