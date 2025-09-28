Reapareció el campeón: Li Tre Fratelli gana con facilidad la Condicional Especial para caballos

Suscríbete a nuestros canales

La sexta carrera del ciclo no válido que formó parte de la reunión número 37, se disputó una Condicional Especial para caballos de tres y más años nacionales e importadas, ganadores (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela) en el hipódromo La Rinconada, con una distancia de 1.400 metros más un premio adicional a repartir de 32.500 dólares.

La misma representó un triunfo para el castaño de cinco años Li Tre Fratelli (número 3), conducido por el jinete Jhonathan Aray y se estrena en la cuadra del entrenador Carlos Luis Uzcátegui, al mismo tiempo defendió con los colores del Stud Don Rafael V.

El castaño reapareció al óvalo caraqueño luego de 112 días sin correr y se perfiló como la primer favorito para Gaceta Hípica.

Li Tre Fratelli: Victoria Condicional Especial La Rinconada

El nuevo pupilo de Uzcátegui compitió ante siete corredores. Se mantuvo cerca del puntero Myketyson (número 2) con parciales de 25’’1 para 400 metros y los 800 metros en 48.4.

En la recta final, Li Tre Fratelli desplazó y tomó la delantera para así llegar al espejo, en franca ganancia. El tiempo final fue de 86’’1 para el recorrido de 1.400 metros.

El resto de las competidores en completar las posiciones fueron: Skyline (segundo), Master Shot (tercero), Miketyson (cuarto) y Suanfonson (quinto).

Li Tre Fratelli ganador: La Rinconada

Con este triunfo la nacido y criado en el Haras Urama llega a 10 victorias en 17 presentaciones y dejó un dividendo de Bs. 57,18 a ganador y Bs. 55,00 el place.