Así quedaron los resultados de las carreras en Valencia 27-9-2025

La reunión número 19 de la temporada hípica en el Hipódromo Nacional de Valencia se realizó este sábado 27 de septiembre del 2025, con una programación de nueve competencias, donde se cumplió una nueva edición del Clásico "Propietarios Valencianos" para caballos de 3 y más años, en distancia de 2.000 metros, cuya victoria se la llevó el castaño de siete años El de Valle.
El juego del 5y6, recolectó Bs 25.463.690,00 para convertirse en el decima séptima jornada con monto récord en recaudación de la temporada.
Ganadores: Carreras Destacados Reunión 19
El jinete profesional Francisco Quevedo fue el más destacado de la tarde al conseguir tres victorias de manera consecutivas que incluyen la prueba central de la tarde. Quevedo gana por intermedio de: Mr. Víctor, Strength Monster y El de Valle. Esas victorias le permiten mantenerse firme en el liderato de la estadística valenciana con 26 triunfos.
En el renglón de los entrenadores, Juan Carlos Pérez Pérez, destacó una vez más y de esta manera llega a 39 triunfos en la campaña, ya que la tarde de hoy gana por intermedio de Mr. Víctor, Strength Monster y El de Valle.
A continuación mostramos los resultados completos de la jornada sabatina en el óvalo carabobeño:
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 77
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Mr. Víctor (6)
|53
|Francisco Quevedo
|57,99
|2
|Asturiano (5)
|53
|Fel. Velásquez
|-
|3
|Andortarkanyi (1)
|50
|J. Rijo
|-
|4
|The Best King (7)
|53
|C. Brito
|-
|5
|Forum Jet (5)
|53
|O. Guedez
|-
Entrenador: Juan Carlos Pérez Pérez. Ganador: 57,99. Place: 57,61 y 1.182,46. Exacta: 1.240,70. Trifecta: 13.650,05. Superfecta: 4.984,31.
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Strength Monster (6)
|56
|Francisco Quevedo
|85,17
|2
|Super Mathias (5)
|56
|J. Lugo
|-
|3
|Lewandowski (4)
|53
|M. Ibarra
|-
|4
|My Trusting Mate (7)
|52
|Ale. Briceño
|-
|5
|Skull Troper (2)
|55
|L. Mejías
|-
Entrenador: Juan Carlos Pérez Pérez. Ganador: 85,17. Place: 80,90 y 176,96. Exacta: 236,45. Trifecta: 266,53. Superfecta: 206,50.
TERCERA CARRERA - DISTANCIA 2.000 MTS - TPO: 130.2
Clásico "Propietarios Valencianos"
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|El de Valle (5)
|55.5
|Francisco Quevedo
|322,26
|2
|Honor And Glory (4)
|55.5
|Ale. Briseño
|-
|3
|My Father Antonio (3)
|55.5
|O. Guedez
|-
|4
|Moscabado (2)
|55.5
|J. Lugo
|-
Entrenador: Juan Carlos Pérez Pérez. Ganador: 322,26. Exacta: 3.947.33. Trifecta: 18.060.24. Nota: El ejemplar Templario (01) no culminó la carrera:
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 83
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Voladora (5)
|55
|Kelvin Perfecto
|367,37
|2
|Rochy (10)
|51
|Y. Caguado
|-
|3
|Endora (3)
|50.5
|W. Véliz
|-
|4
|Arlet (7)
|53
|J. Moncada
|-
|5
|My Peggy Mate (4)
|56
|Yam. González
|-
Entrenador: José Carfunjol Morillo. Ganador: 367,37. Place: 96,19 y 102,42. Exacta: 865,18. Trifecta: 768,27. Superfecta: 2.476,88. Triple Apuesta: 3.524,64. Pool de 4: 13.686,62.
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 68
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|La Azzurra (6)
|54
|Osis Martínez
|61,96
|2
|Princesa Zoe(3)
|55
|L. Mejías
|-
|3
|Miss Friend (2)
|53
|Fel. Velásquez
|-
|4
|Estrella Morena (1)
|53
|J. Andarcia
|-
|5
|Money Royal (5)
|53
|J. G. Hernández
|-
Entrenador: Alejandro Ortiz. Ganador: 61,96. Place: 55,00 y 58,33. Exacta: 111,59. Trifecta: 174,73. Superfecta: 440,98. Doble Perfecta: 106,76.
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 82.2
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|El Gran Luis (5)
|51
|Winder Véliz
|75,87
|2
|Pickford (9)
|53
|M. Ibarra
|-
|3
|Dexter Jr. (8)
|51
|J. Moreno
|-
|4
|Nestor Julián (2)
|53
|K. Perfecto
|-
|5
|Monterreal (10)
|51.5
|J. D. Calicho
|-
Entrenador: Edwin Pimentel. Ganador: 75,82. Place: 55,86 y 92,72. Exacta: 261,92. Trifecta: 781,08. Superfecta: 5.405,91. Ret:6.
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74.4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Susurro (2)
|53
|Alejandro Briceño
|559,13
|2
|Astrofísico (4)
|53.5
|F.J. García
|-
|3
|El de Pedro (8)
|50
|J. Rigo
|-
|4
|Bombay (9)
|53
|Os. Martínez
|-
|5
|Carúpano Six (2)
|52
|J. Moreno
|-
Entrenador: José Carfunjol Arteaga. Ganador: 559,13. Place: 127,50 y 74,64. Exacta: 6.952,19. Trifecta: 16.659,52. Superfecta: Sin Acierto.
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.700 MTS - TPO: 112.3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Roddrick (7)
|54
|Jaime Lugo
|101,90
|2
|Gran Despertar (6)
|50
|J. Moncada
|-
|3
|El de Álvaro (4)
|53.5
|J. G. Hernández
|-
|4
|Mr. Oli (9)
|52
|R. Osorio
|-
|5
|Hermano Juancho (8)
|51.5
|C. Brito
|-
Entrenador: José Carfunjol Arteaga. Ganador: 101,90. Place: 80,69 y 146,93. Exacta: 918,78. Trifecta: 3.489,97. Superfecta: 2.870,74.
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 87.3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|El Gran Rocky (9)
|53
|Ángel Ybarra
|189,17
|2
|Unstoppable (3)
|51.5
|J. D. Calicho
|-
|3
|The Isaac (8)
|53
|J. G. Hernández
|-
|4
|El Gran Yayo (5)
|54
|J. Lugo
|-
|5
|Indian Wells (10)
|50.5
|Y. Caguado
|-
Entrenador: Alejandro Ortiz. Ganador: 189,17. Place: 166,93 y 758,20. Exacta: 1.623,90. Trifecta: 3.574,56. Superfecta: Sin Aciertos. Triple Apuesta: 7.564,07. Súper Pool de 4: 20.116,48. Doble Perfecta: Sin Aciertos. 5y6 (3397) boletos con 5 que pagan Bs. 1.038,94 c/u. (196) boletos con 6 que cobran cada uno Bs. 69.454,88 c/u. Loto Hípico: 43.514,55. Ret: 2.