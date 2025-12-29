¿Por qué el fútbol se queda atrás en el ranking de los clubes más valiosos?

Suscríbete a nuestros canales

A pesar de ser el deporte rey en términos de audiencia y pasión global, el fútbol europeo está perdiendo la batalla financiera contra las ligas estadounidenses. Un reciente informe, basado en datos de Forbes, revela una realidad contundente: entre los 25 clubes deportivos más valiosos del mundo, apenas dos pertenecen al ámbito del fútbol soccer.

La Hegemonía de la NFL y la NBA

El ranking es liderado de forma indiscutible por los Dallas Cowboys, con una valoración astronómica de $13.0 billones de dólares. La supremacía de la NFL es casi total, ocupando gran parte del "Top 10" con nombres como los Los Angeles Rams ($10.5bn), New York Giants ($10.1bn) y los New England Patriots ($9.0bn).

Por su parte, el baloncesto no se queda atrás. Los Golden State Warriors se posicionan como la segunda franquicia más valiosa del planeta con $11.0 billones, superando incluso a gigantes históricos de la NBA como los Los Angeles Lakers ($10.0bn) y los New York Knicks ($9.75bn).

Real Madrid y Manchester United: Los supervivientes

En este mar de cascos de fútbol americano y duelas de básquetbol, el fútbol europeo solo logra mantener a dos representantes en la lista de élite:

Real Madrid : Se ubica en la posición 20 con un valor de $6.8 billones de dólares .

Manchester United: Aparece poco después, valorado en $6.6 billones de dólares.

Resulta llamativo que instituciones con siglos de historia y cientos de millones de seguidores en todo el mundo tengan un valor de mercado inferior al de equipos como los Washington Commanders ($7.6bn) o los Houston Texans ($7.4bn), cuya base de aficionados es mayoritariamente regional.

Análisis de los 25 clubes más valiosos

La lista de los 25 clubes más poderosos financieramente muestra una concentración masiva de riqueza en Estados Unidos. El podio lo integran los Dallas Cowboys ($13.0bn), seguidos por los Golden State Warriors ($11.0bn) y los Los Angeles Rams ($10.5bn). En el siguiente escalafón se encuentran los New York Giants ($10.1bn) y los Los Angeles Lakers ($10.0bn), cerrando el grupo de las instituciones que alcanzan o superan las diez cifras.

Más abajo, la competencia se estrecha entre los New York Knicks ($9.75bn) y los New England Patriots ($9.0bn). Les siguen los San Francisco 49ers ($8.6bn), los Philadelphia Eagles ($8.3bn), y un empate técnico entre los Chicago Bears y los New York Yankees (ambos con $8.2bn), siendo estos últimos el primer equipo de béisbol en la lista.

El resto del ranking incluye a los New York Jets ($8.1bn), Las Vegas Raiders ($7.7bn), Washington Commanders ($7.6bn) y un empate entre Los Angeles Clippers y Miami Dolphins ($7.5bn). En la parte final del conteo aparecen los Houston Texans ($7.4bn), Denver Broncos ($6.8bn), los Los Angeles Dodgers ($6.8bn) y el Real Madrid ($6.8bn), seguidos por los Boston Celtics, Seattle Seahawks y Green Bay Packers, todos con una cifra cercana a los $6.7bn. El cierre del prestigioso grupo lo marcan el Manchester United y los Tampa Bay Buccaneers, ambos valorados en $6.6bn.

¿Por qué el fútbol vale "menos"?

Los analistas deportivos sugieren que la clave no está en la popularidad, sino en la estructura del negocio. Mientras que el Real Madrid debe competir en un sistema de ascensos, descensos y clasificaciones variables a torneos continentales, las franquicias de la NFL y NBA operan en mercados cerrados sin riesgo de descenso, lo que garantiza ingresos estables por derechos de televisión y patrocinios a largo plazo, haciendo que sus activos sean mucho más predecibles y valiosos para los inversores.