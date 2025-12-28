Conoce el plan de Golden State para hacer realidad la adquisición de Anthony Davis

Suscríbete a nuestros canales

El panorama de la NBA se ha visto sacudido tras los recientes informes del periodista de confianza Chris Haynes, quien asegura que los Golden State Warriors están "contemplando" seriamente la posibilidad de realizar un traspaso por la superestrella de los Los Angeles Lakers, Anthony Davis.

ste movimiento, que buscaría maximizar los últimos años de la ventana competitiva de Stephen Curry, posicionaría a los Warriors nuevamente como los máximos contendientes al título, aunque el camino hacia un acuerdo definitivo presenta obstáculos financieros y logísticos considerables.

El factor Anthony Davis y la paridad salarial

La viabilidad de este traspaso se centra en la estratosférica estructura salarial de la liga actual. Según los datos reportados, Anthony Davis percibirá 54 millones de dólares esta temporada, una cifra idéntica a la que ganará Jimmy Butler, otra de las figuras que ha estado en el centro de los rumores de mercado.

Para Golden State, absorber un contrato de esta magnitud requiere una arquitectura financiera impecable. La gerencia liderada por Mike Dunleavy Jr. debe equilibrar la balanza salarial sin desmantelar por completo la profundidad de su plantilla, una tarea que se vuelve más compleja bajo las restricciones del nuevo convenio colectivo (CBA) de la NBA.

El obstáculo de Dallas y la búsqueda de activos

A pesar del interés de los Warriors, las negociaciones iniciales han revelado dificultades en la valoración de sus piezas de intercambio. En discusiones paralelas que involucraban a los Dallas Mavericks, se filtró que la organización de Texas "no estaba tan fascinada con lo que Golden State tiene en sus registros".

Esta percepción sugiere que el paquete actual de jugadores jóvenes y selecciones de draft de los Warriors podría no ser suficiente para tentar a una franquicia a desprenderse de una pieza generacional. En consecuencia, los analistas prevén dos escenarios posibles para que Golden State concrete la llegada de Davis:

Adquisición de activos adicionales: Golden State podría verse obligado a realizar traspasos menores previos para acumular más rondas de draft de primera vuelta o talento joven de mayor perfil. Operación a tres bandas: La inclusión de un tercer equipo que facilite el flujo de salarios y activos parece ser la vía más realista para satisfacer las demandas de los Lakers y las necesidades de espacio salarial de los involucrados.

Un cambio de paradigma en la Bahía

La intención de ir tras "La Ceja" marca una declaración de principios para los Warriors. Tras una temporada de altibajos, la organización parece haber decidido que la continuidad no es suficiente. Anthony Davis, con su capacidad defensiva de élite y su versatilidad ofensiva, representaría el compañero ideal para Curry, resolviendo los problemas de tamaño y protección del aro que han afectado al equipo recientemente.