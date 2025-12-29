Real Madrid: Kylian Mbappé acelera hacia un 2026 lleno de retos

Suscríbete a nuestros canales

Kylian Mbappé cerro el 2025 en un nivel superlativo con el Real Madrid. Anotó muchos goles, repartió asistencias y se mostró sólido en el juego de su equipo. Para 2026 tiene los retos más importantes de su carrera, con la convicción de mantener su nivel y terminar en la cúspide del fútbol mundial.

Mbappé comenzará 2026 peleando por el primer título de la temporada para el Madrid. La Supercopa de España se perfila como un título que puede reconducir el pésimo momento que viven los blancos. Ganar significa un paso al frente y para lograrlo, el francés debe ser decisivo.

La Supercopa, es solo la punta del iceberg de un 2026 cargado de retos para 'Kyky': Champions League, LaLiga, Copa del Rey y el Mundial 2026. Conquistar todos esos títulos, lo convertirá en el mejor, con el Balón de Oro siendo la guinda de la mejor temporada de su carrera.

Kylian Mbappé y el Balón de Oro

Kylian Mbappé ha estado relacionado al Balón de Oro prácticamente desde que mostró su mejor nivel en el Mónaco. El francés registra 29 goles y 5 asistencias en 24 partidos entre LaLiga, Champions y Copa del Rey. Tiene números brutales, que podrían convertirlo nuevamente en Botín de Oro.

Sin embargo, su gran objetivo es el premio de France Football y para lograr también debe alcanzar títulos grupales. Por esa razón, este 2026 debe mostrar un nivel superlativo y ser más líder que nunca para guiar al Real Madrid a lograr la mayor cantidad de títulos posibles.

Kylian Mbappé quiere superar a Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé está llamado a superar los registros goleadores de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. El francés ya igualó una marca del portugués como el jugador merengue con más goles en un año calendario. Ahora le toca superar los 61 goles (2014-15) en una temporada del 'bicho' en el Madrid.