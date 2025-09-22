Balón de Oro 2025: La ceremonia de entrega EN VIVO, todos los detalles de Lamine Yamal, Dembelé y Vitinha

¿Quién es el favorito para ganar el Balón de Oro según las apuestas?
Este lunes se define al ganador del prestigioso premio que es otorgado al mejor jugador de la temporada
La gala del Balón del Oro se llevará a cabo este lunes 22 de septiembre y un jugador será reconocido como el mejor futbolista de la última temporada (2024-25). Ousmane Dembélé (PSG) y Lamine Yamal (Barcelona) destacan como principales favoritos a llevarse el premio.
El Balón de Oro 2025: ¿Dónde y cuándo ver la gala?
La ceremonia de entrega del Balón de Oro, el premio individual más prestigioso en el mundo del fútbol, ya tiene fecha y lugar
La 69ª edición de la gala del Balón de Oro se celebrará en París el lunes 22 de septiembre en su sede tradicional, el Théâtre du Châtelet. Este emblemático recinto volverá a ser el epicentro de la atención mundial del deporte.
