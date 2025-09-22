EN VIVO - Actualizado hace 1 minuto

Balón de Oro 2025: La ceremonia de entrega EN VIVO, todos los detalles de Lamine Yamal, Dembelé y Vitinha

Por Meridiano

Lunes, 22 de septiembre de 2025 a las 01:06 pm

Sigue la cobertura en vivo de la entrega del Balón de Oro 2025

Por Meridiano

Lunes, 22 de septiembre de 2025 a las 01:06 pm
Foto: AP
Por Humberto Mendoza
13:00 | 22/09/2025

¿Quién es el favorito para ganar el Balón de Oro según las apuestas?

Este lunes se define al ganador del prestigioso premio que es otorgado al mejor jugador de la temporada

La gala del Balón de Oro definirá al mejor jugador del mundo

La gala del Balón del Oro se llevará a cabo este lunes 22 de septiembre y un jugador será reconocido como el mejor futbolista de la última temporada (2024-25). Ousmane Dembélé (PSG) y Lamine Yamal (Barcelona) destacan como principales favoritos a llevarse el premio.

Por Eimy Carta
13:00 | 22/09/2025

El Balón de Oro 2025: ¿Dónde y cuándo ver la gala?

La ceremonia de entrega del Balón de Oro, el premio individual más prestigioso en el mundo del fútbol, ya tiene fecha y lugar

La 69ª edición de la gala del Balón de Oro se celebrará en París el lunes 22 de septiembre en su sede tradicional, el Théâtre du Châtelet. Este emblemático recinto volverá a ser el epicentro de la atención mundial del deporte.

Lunes 22 de Septiembre de 2025
Balón de Oro 2025