Balón de Oro 2025: Ousmane Dembélé es el nuevo mejor jugador del mundo

Tras varios meses de especulaciones y debates, la revista France Football anunció a Ousmane Dembélé como el mejor jugador del año. Su impacto en el París Saint-Germain durante la temporada pasada fue impresionante y su desempeño le valió para llevarse la mayoría de votos en el Balón de Oro 2025.

El ex delantero del Barcelona y Borussia Dortmund tuvo grandes números: 35 goles y 16 asistencias en 53 partidos disputados entre todas las competiciones. Además, levantó la UEFA Champions League, la Ligue 1, la Copa de Francia, la Supercopa de Europa, la Supercopa de Francia y quedó subcampeón del Mundial de Clubes.

De esta forma, el habilidoso extremo francés destrona al mediocampista español Rodri, quien en 2024 se llevó este prestigioso premio individual, superando a estrellas como Vinícius Jr., Jude Bellingham o Dani Carvajal.

Quizás esta fue la edición en la que cualquiera de los nominados (Dembélé, Lamine Yamal, Raphinha, Vitinha o Nuno Mendes) podría haber ganado el trofeo. Todos hicieron méritos suficientes para levantar el Balón de Oro, pero al final la balanza se inclinó por el "mosquito".