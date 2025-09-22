Balón de Oro

Balón de Oro 2025: Ousmane Dembélé es el nuevo mejor jugador del mundo

El atacante francés registró 35 goles y 16 asistencias en 53 partidos disputados con el París Saint-Germain

Por Meridiano

Lunes, 22 de septiembre de 2025 a las 04:49 pm
Foto: AP
Suscríbete a nuestros canales

Tras varios meses de especulaciones y debates, la revista France Football anunció a Ousmane Dembélé como el mejor jugador del año. Su impacto en el París Saint-Germain durante la temporada pasada fue impresionante y su desempeño le valió para llevarse la mayoría de votos en el Balón de Oro 2025.

NOTAS RELACIONADAS

El ex delantero del Barcelona y Borussia Dortmund tuvo grandes números: 35 goles y 16 asistencias en 53 partidos disputados entre todas las competiciones. Además, levantó la UEFA Champions League, la Ligue 1, la Copa de Francia, la Supercopa de Europa, la Supercopa de Francia y quedó subcampeón del Mundial de Clubes.

De esta forma, el habilidoso extremo francés destrona al mediocampista español Rodri, quien en 2024 se llevó este prestigioso premio individual, superando a estrellas como Vinícius Jr., Jude Bellingham o Dani Carvajal.

Quizás esta fue la edición en la que cualquiera de los nominados (Dembélé, Lamine Yamal, Raphinha, Vitinha o Nuno Mendes) podría haber ganado el trofeo. Todos hicieron méritos suficientes para levantar el Balón de Oro, pero al final la balanza se inclinó por el "mosquito".

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras
Lunes 22 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Balón de Oro