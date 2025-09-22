Balón de Oro 2025

Este es el top 10 del Balón de Oro 2025

El futbolista francés Ousmane Dembelé terminó llevándose el galardón al mejor jugador del año

Lunes, 22 de septiembre de 2025 a las 04:54 pm
Ousmane Dembélé (PSG) ha sido galardonado con el Balón de Oro 2025 en la ceremonia celebrada en el Théâtre du Châtelet de París. El delantero francés, pieza clave en la histórica temporada del Paris Saint-Germain, donde ganó el triplete y su primera Champions, se impuso en las votaciones por delante de otros grandes nombres del fútbol mundial.

La lista de los 10 mejores jugadores de la temporada 2024/2025 ha quedado de la siguiente manera:

  1. Ousmane Dembélé (PSG)

  2. Lamine Yamal (Barcelona)

  3. Vitinha (PSG)

  4. Mohamed Salah (Liverpool)

  5. Raphinha (Barcelona)

  6. Achraf Hakimi (PSG) 

  7. Kylian Mbappé (Real Madrid)

  8. Cole Palmer (Chelsea)

  9. Gianluigi Donnarumma (PSG / Manchester City)

  10. Nuno Mendes (PSG) 

Lunes 22 de Septiembre de 2025
