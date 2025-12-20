Señalan a José Andrés Padrón de hacerle "maldad" a Stephany Abasali

Suscríbete a nuestros canales

Las redes sociales siguen ardiendo por las recientes declaraciones de Stephany Abasali, 2da finalista del Miss Universo 2025. Y es que, la joven aseguró en una entrevista que le hicieron la maldad en Venevisión, para no dar unas palabras en la entrega de su título.

Molestia de Abasali

Fue en el pódcast “Cara a Cara con Rodner”, que la modelo y estudiante de Economía, alzó la voz hablando malos tratos por parte de Nina Sicilia, en su año de reinado. Sin embargo, la situación escaló mucho más, cuando Abasali regresó de Miss Universo.

Comentó que un día antes de la final de Miss Venezuela Universo 2025, había llegado a los ensayos y estaba en el guion que diera unas palabras finales. Pero ocurrió todo lo contrario en la final del 4 de diciembre, ya que no le entregaron el micrófono.

Aunque en el pódcast la belleza no culpó a nadie, comentó que siempre buscó que Maite Delgado y José Andrés Padrón, le dieran el micrófono para hablar.

Redes enfurecidas

Missólogos han posteado en redes un video grabado con un teléfono en el que aparece Padrón con Stephany, y ella buscaba la manera de hablar, algo que jamás ocurrió. Se muestra como el conductor de “Portadas”, quita el micrófono siguiendo direcciones de la producción.

Internautas no han dudado en comentar fuertes palabras para el conocido “Huracán de la televisión”.

“El presentador se me hizo muy mala onda, era su momento”, “Qué triste que se prestaran para ese plan tan macabro”, “Eso no se hace José Andrés”, “José Andrés eres cómplice, que decepción”, son algunas de las opiniones.

Otros comentaron que el joven solo seguía la pauta de la producción y que también cuidaba su trabajo.