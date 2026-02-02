¡Como si nunca se hubiera ido! Kleobule dictó cátedra en su retorno a la pista de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

En el hipismo, la paciencia constituye una virtud indispensable para cualquier inversionista. La adquisición de un purasangre exige temple, pues el camino hacia el debut y la consolidación en la pista suele estar lleno de imprevistos. El caso de la yegua Kleobule ilustra a la perfección esta premisa. Tras un retiro forzado de un año debido a complicaciones físicas, la pupila del Stud “KLEO” reapareció el pasado domingo para demostrar que la espera fue, sin duda, su mejor aliada.

El artífice de este exitoso retorno fue el entrenador Luis Peraza. El profesional, junto a su equipo de cuadra, ejecutó una planificación impecable con la hija de Keep Thinking. La fe de los propietarios en el método de Peraza resultó clave; ellos mantuvieron la confianza intacta mientras la yegua recuperaba su plenitud física semana tras semana en la caballeriza. El resultado superó cualquier expectativa optimista.

Reunión cinco: La Rinconada Kleobule 5y6 nacional

La victoria de Kleobule fue una exhibición de superioridad absoluta. Bajo la conducción de Robert Capriles, la castaña soportó la presión inicial y los ataques en los primeros metros de la competencia. Sin embargo, al girar la última curva, se desprendió de sus rivales con una facilidad pasmosa. La ventaja en la sentencia fue de 11 cuerpos y un cuarto, una diferencia que deja en evidencia la brecha de calidad frente al lote que enfrentó.

Más allá del margen de victoria, el cronómetro fue el dato que paralizó los relojes en el óvalo de Coche. La defensora del Haras San Remo detuvo las agujas en 65.2 para la distancia de 1.100 metros. Esta marca no solo ratifica su madurez y excelente condición atlética, sino que dibuja una línea de progreso asombrosa en su historial pistero:

20 de octubre de 2024: Debut con victoria con un tiempo de 68.0 .

Clásico Senegal (GII): Segundo triunfo en el mismo recorrido con registro de 66.0 .

Reaparecida 2026: Galope contundente y marca personal de 65.2.

La evolución es aritmética y contundente. Kleobule, una hija de Keep Thinking en la madre Rosskarina por Two Beat, posee ahora una foja de tres victorias en apenas cuatro presentaciones. Tres de esos laureles ocurrieron en el trayecto de los 1.100 metros, tiro donde parece imbatible si la salud la acompaña.

Equipo de cuadra: Luis Peraza La Rinconada Victorias

Este triunfo es el premio a la constancia de un equipo que no apresuró los tiempos de la naturaleza. De mantener esta impecable condición física, la castaña de cuatro años está llamada a protagonizar los eventos selectivos de mayor jerarquía en La Rinconada. Por ahora, solo resta desearle salud para que continúe el ascenso hacia la estelaridad, para alegría de sus propietarios y de la afición hípica.