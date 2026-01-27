¿Misión imposible? Regresa tras 378 días la yegua que ya sabe qué es ganar con Emisael Jaramillo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La emoción del primer meeting de la temporada 2026 en el Hipódromo La Rinconada sigue este domingo 1 de febrero. La jornada consta de diez compromisos sin eventos selectivos en el programa. Sin embargo, la atención se centra en la quinta válida para el 5y6 (novena carrera), pautada para las 4:50 de la tarde.

Esperado Regreso: Año sin correr Yegua La Rinconada

En este lote de yeguas de 4 y 5 años, ganadoras de dos competencias en tiro de 1.100 metros, destaca el retorno de una pieza clave del entrenador Luis Peraza. Se trata de Kleobule, purasangre de cuatro años que finaliza un largo receso de 378 días fuera de las pistas. Para este compromiso, la conducirá el jinete profesional Robert Capriles, quien la guio al triunfo el día de su debut, el 20 de octubre de 2024.

La trayectoria de esta yegua incluye una victoria de alto impacto en el Clásico "Senegal" de 2024. En aquella ocasión, bajo la silla de Emisael Jaramillo, superó por tres cuerpos de ventaja a Sugar Cane en el mismo recorrido de velocidad que enfrentará este domingo.

El equipo de cuadra de Luis Peraza aplicó los ajustes necesarios para devolver a la pistera a su estado óptimo. La hija de Keep Thinking en Rosskarina, nacida en el Haras San Remo y defensora del Stud "KLEO", regresa con el uso de casquillos correctivos, vendas, bozal blanco y lengua amarrada. La expectativa es alta ante el retorno de una yegua que, en su corto historial, ya demostró su capacidad ante las mejores de su generación.

Ejercicios: Kleobule La Rinconada Yegua

Su trabajo más reciente en la pista de arena de La Rinconada, lo realizó el pasado 24 de enero, donde dejó parciales en silla el mismo Robert Capriles 16,1 29,3 42,2 54,3 66,4 (1000) 79,4 2p 94,1/111,3// -2V, SHN, extraordinaria con remate de 12,1.