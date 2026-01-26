Oscar Manuel González oficializa sus primeros compromisos en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El calendario hípico nacional se prepara para un evento de especial relevancia este domingo 1 de febrero. El Instituto Nacional de Hipódromos (INH), a través de sus canales oficiales, ratificó la programación de la reunión número cinco de la presente temporada.

La jornada consta de diez desafíos de alta competitividad que prometen cautivar a la afición; sin embargo, el foco de atención recae sobre el retorno a la escena local de un profesional de comprobada eficacia: el entrenador Oscar Manuel González.

Aunque su presencia en las mañanas de traqueos en la arena de Coche era un hecho público, su nombre no figuraba aún en el programa oficial. La espera concluyó este lunes con la publicación de los inscritos, donde González inscribió formalmente a cuatro de sus pupilos, lo cual marca el inicio de una nueva etapa en su carrera dentro del patio venezolano.

Una artillería lista para la acción: La Rinconada Reunión 5

El preparador no escatimó en recursos para su reaparición y contará con jinetes de primer nivel para escoltar a sus ejemplares. El itinerario de la cuadra de González iniciará en la primera competencia del programa, donde la yegua Toda Una Rubia saltará a la pista bajo la conducción del joven prospecto Derrick Dellan. La prueba se disputará en un trayecto de 1.100 metros, distancia propicia para evaluar la velocidad inicial de la ejemplar.

La acción continuará en la cuarta carrera con Doble Ataque. Para este compromiso, el entrenador confió la responsabilidad a Jhonathan Aray, jinete de confianza que buscará optimizar el rendimiento del purasangre en los 1.100 metros del recorrido. Posteriormente, en la octava competencia (cuarta válida para el 5y6), la yunta se conformará con el experimentado Jean Carlos Rodríguez, quien guiará los estribos de Gran Morey.

Finalmente, el cierre de la jornada para el establo de González ocurrirá en la "carrera de los acumulados". En la décima prueba del orden, el preparador presentará a Mitología, ejemplar que contará con el respaldo del internacional Robert Capriles. Esta combinación de preparador y jinete genera, desde ya, una enorme expectativa entre los apostadores del juego de las mayorías.

Un palmarés con sello internacional

El regreso de Oscar Manuel González no es un hecho menor para la hípica venezolana. El profesional arriba con el prestigio de haber triunfado en los escenarios más exigentes del norte. Su victoria más reciente en los Estados Unidos se registró el pasado 28 de noviembre en el hipódromo de Gulfstream Park. En aquella oportunidad, su pupilo Adios Mate, con la monta del panameño Miguel Ángel Vásquez, dominó la prueba de principio a fin para detener el crono en 64,2 para los 1.100 metros.

Ese triunfo selló una hoja de servicios impecable en el exterior. Durante su estancia en el hipismo estadounidense, González acumuló un total de 206 victorias, 214 segundos lugares y 203 terceros puestos. Estas cifras se desprenden de un universo de 1.550 actuaciones, con una producción económica que superó los $5.435.839 para sus respectivos propietarios.

Entrenador: Oscar Manuel González Presentados

La comunidad hípica de La Rinconada recibe con entusiasmo a un estratega que demostró su capacidad en otras latitudes y que ahora pone su experiencia al servicio del espectáculo nacional. El primer domingo de febrero no será solo una jornada más de carreras; será el escenario donde la técnica de González buscará reencontrarse con el recinto de ganadores en el majestuoso óvalo caraqueño.