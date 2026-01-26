Hipismo

Incertidumbre en el cierre del 5y6: El destino del ejemplar más jugado en la última carrera de La Rinconada

A pesar de una preparación exhaustiva y el fuerte respaldo de la afición en las taquillas, el ejemplar del Stud 'Z.M.' enfrentó un desafío mayor en su regreso a las pistas tras siete meses de inactividad.

Por

Gustavo Mosqueda
Lunes, 26 de enero de 2026 a las 11:42 am
Incertidumbre en el cierre del 5y6: El destino del ejemplar más jugado en la última carrera de La Rinconada
Foto: José Antonio Aray
El óvalo de Coche cumplió con su cuarta jornada oficial de 2026 este domingo 25 de enero. La programación de diez carreras destacó por la disputa de una Condicional Especial, prueba en la cual Ekati King se impuso con autoridad. La monta de Johan Aranguren fue clave para el éxito del purasangre en esta etapa decisiva del primer meeting de la temporada.

El entrenador que se convirtió en la figura de la tarde dominical fue: Riccardo D’Angelo, quien tuvo una buena tarde al ganar en dos ocasiones por intermedio de Money For You y Vermelho.

La tarde de ayer a la altura de la décima carrera, sexta válida se llevó a cabo una carrera para caballos nacionales e importados de 4 años, debutantes o no ganadores. En donde 13 participantes iban por la bolsa a repartir adicional especial de $27.040.

El ejemplar Sucro bajo la tutela de Fernando Parilli Tota y defensor de las sedas del Stud “Z.M.” acudió a la cita como uno de los favoritos de última hora. Pese a una inactividad de 217 días, el purasangre regresó a la acción con una condición física impecable. Esta óptima forma fue el resultado de una preparación exhaustiva y un proceso de recuperación exitoso, mérito directo del entrenador y su equipo de establo.

Resolución: Jinete Caballo Resolución Dato Corrido

La monta del castaño de cuatro años hijo de Slew’s Tizzy en Quiet Alice por Quiet American, fue por parte del jinete profesional Francisco Quevedo con 53 kilos, y luego de la carrera informó sobre lo sucedido en pista a los comisarios.

INFORMES: El jinete FRANCISCO QUEVEDO del ejemplar SUCRO N°04, informó que su conducido, corrió negado.”

El caballo ocupó la undécima casilla en carrera ganada por el pupilo de Ramón García Mosquera, Counsellor con la monta de Maykor Ibarra.

                                          

Hipismo