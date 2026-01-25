Ekati King responde al ganar la Condicional Especial del domingo

Suscríbete a nuestros canales

En una tarde carreras en el hipódromo La Rinconada, donde se cumple una programación de diez competencias sin pruebas de grado o selectivas, y una Condicional Especial a la altura de la cuarta no válida para ejemplares maduros.

La Rinconada: Condicional Especial del domingo

En la cuarta carrera de las no válidas se reservó una Condicional Especial para ejemplares nacionales o importados de cuatro años o más, ganadores, en distancia de 1.200 metros, donde la victoria fue para el importado de cinco años, Ekati King, presentado por Gabriel Márquez y conducido por el jockey profesional, Johan Aranguren.

Aunque la prueba contó con una dura pelea entre los ejemplares Vida, El Relampago y Perfect La Combee, al final, un remate de 23 segundos en los 40º metros finales, le dio la victoria al importado Ekati King con más de dos cuerpos de ventaja sobre El Relampago.

Los parciales de la competencia fueron de 24,1 en los primeros 400 metros, 48, exactos en la media milla, para dejar un tiempo final de 71,4 en distancia de 1.200 metros, generó un pago de 77,58 bolívares a ganador.

Para el producto nacido del semental Girvin en Cajun Queen por Closing Argument, el cual consigue su segunda victoria consecutiva y la cuarta en las últimas cinco presentaciones que ha realizado, y las dos más recientes, con la monta del jockey profesional Johan Aranguren.