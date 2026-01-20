¡Que no se te pase!: El batacazo del 5y6 dominical que reaparece tras 217 días con la victoria entre ceja y ceja

Suscríbete a nuestros canales

El primer meeting del año mantiene su curso este domingo 25 de enero en el Hipódromo La Rinconada. La reunión número cuatro de la temporada 2026 ofrece una cartelera de diez competencias, con el atractivo principal de una Condicional Especial. Sin embargo, todas las miradas apuntan al evento de cierre, la carrera que define la suerte de los apostadores.

El fantasma de la sorpresa en el 5y6: La Rinconada

Tras el impacto de la semana pasada, cuando la yegua Orolinda desplazó a los favoritos y dejó fuera de combate a numerosos cuadros, la expectativa por la sexta válida de este domingo es máxima. En esta ocasión, una nómina de 13 aspirantes medirá fuerzas en un explosivo trayecto de 1.100 metros, con una bolsa de $27.040 en premios.

Sucro: el "atrasado" con roce selectivo

Dentro del lote destaca Sucro, un nombre que invita a la reflexión pese a su ausencia entre los favoritos de la prensa. Este hijo de Slew’s Tizzy en Quiet Alice, por Quiet American, cuenta con el entrenamiento de Fernando Parilli Tota. La afición mantiene altas expectativas sobre este ejemplar desde su debut en la pista.

A pesar de su inactividad de 217 días, su campaña previa es su mejor carta de presentación. Sus tres actuaciones oficiales han sido en eventos selectivos, donde se midió contra piezas de la talla de Marco Antonio y El Relámpago. Estos compromisos de alto nivel le otorgan una ventaja de clase sobre el grupo que enfrenta este domingo.

Conexiones y equipo para la victoria

La responsabilidad de la conducción recae sobre el jinete profesional Francisco Quevedo. El látigo ya conoce a la perfección las capacidades del purasangre, pues fue su jinete el pasado 19 de enero en el Clásico "Francisco de Miranda" (GII) de 2025, prueba en la que Sucro alcanzó un meritorio segundo lugar.

Para su reaparición, el ejemplar lucirá un equipo reglamentario compuesto por bozal blanco, gríngolas y lengua amarrada. Con estos ajustes y el respaldo de su fogueo clásico, Sucro surge como el gran "batacazo" potencial de la sexta válida, capaz de emular la sorpresa de la semana anterior y elevar los dividendos del 5y6 nacional.

Trabajos de Sucro en La Rinconada

Enero. 09 G. Barrios E/P 15,2 27,4 40,2 (600) 53,2 2p 68,2/ muy cómodo/ remate de 12,3.

Enero 16 F. Quevedo E/S 13,1 25,1 37 (600) 49 2p 61,4 4p 76,3/94,3// veloz y extraordinario/ remate de 11,4. Informó la División de Tomatiempos del INH