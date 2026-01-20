El padre de Banderas y Kate And Me tiene un nuevo hijo que esta listo para debutar el domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El óvalo de Coche tiene todo listo para la cuarta reunión del año, pautada para este domingo 25 de enero. El programa consta de diez competencias, entre las cuales destaca una Condicional Especial fuera del juego de las mayorías.

Debutantes de lujo en la apertura: Dominical

La jornada iniciará a la 1:30 p. m. con un evento especial para ejemplares de tres años (nacionales e importadas), debutantes o no ganadores. Seis aspirantes se medirán en un trayecto de 1.200 metros por una atractiva bolsa de $33.800 a repartir.

Pedro Antonio: el único compromiso de Ruber Lanz

El entrenador Ruber Lanz centrará su atención en el debutante Pedro Antonio, su único presentado de la tarde dominical. El ejemplar, defensor de las sedas del Stud "Papa Pedrop9", contará con la conducción del jinete Yonkleiver Díaz.

Este potro posee un linaje de suma actualidad. Es hijo del padrillo Lead Astray, semental que destaca por producir ganadores como Kate And Me y el reciente vencedor selectivo Banderas, ejemplar que se adjudicó el Clásico “Francisco de Miranda” (GII) el pasado domingo.

Genética ganadora y equipo reglamentario

Pedro Antonio es, además, hermano completo de la yegua Supreme Legacy, quien registra una victoria en apenas tres actuaciones. Para su estreno oficial, el pupilo de Lanz utilizará un equipo completo de implementos: bozal blanco, casquillos correctivos, vendas, martingala y lengua amarrada.

Con estos antecedentes genéticos y una preparación enfocada en la efectividad, el descendiente de Lead Astray surge como uno de los nombres a seguir en el inicio de la programación dominical.

Trabajos de Pedro Antonio para su debut en La Rinconada

Enero. 09 G. Betancourt E/P del aparato Primera vez salió con las puertas abiertas/ 2 vez 30.3 43.1 56.4 (800) 69.3/ retardó con remate de 13.3.

Enero 16 Y. Díaz E/S 25 38,1 50,2 (800) 63 2p 77,2/al tiro, muy bien con reamte de 12,1. Informó la División de Tomatiempos del INH