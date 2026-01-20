¡Que la agarren abajo!: La velocidad de esta yegua la convierte en la rival a vencer en su regreso a La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Tras un exitoso inicio de temporada, el majestuoso óvalo de Coche retoma la acción este viernes 23 de enero. La tercera reunión del año consta de ocho competencias de alto nivel, entre las cuales destaca la primera Condicional Especial del calendario. La emoción del juego de las mayorías, el 5y6, iniciará en la tercera carrera de la jornada, con hora de partida fijada para las 7:20 p. m.

Duelo de velocidad por una bolsa atractiva: 5y6 nacional

La primera válida del 5y6 será el escenario para la Condicional Especial de 2026. En esta prueba, exclusiva para yeguas nacionales e importadas de cuatro y más años (ganadoras), las aspirantes se medirán en un trayecto de 1.200 metros.

La nómina cuenta con 11 competidoras de alta jerarquía. Además del prestigio deportivo, el lote disputará una premiación adicional especial de $42.250, cifra que garantiza una lucha intensa desde el salto inicial hasta la sentencia.

Dentro del nutrido grupo de participantes para esta jornada, destaca el regreso a la acción de Lady Sophia. La yegua castaña de siete años vuelve a las pruebas públicas luego de un descanso de 96 días, una inactividad que genera gran expectativa entre los analistas y la afición hípica.

Conexiones de confianza y ajustes técnicos

La hija de Vacation en Granada, por el semental Ershaad, contará con la conducción del jinete Jaime Lugo Jr. en defensa de las sedas del Stud "Talento de Barrio". Para este compromiso en el óvalo de Coche, la yegua nacida en el Haras La Alhambra lucirá ajustes en su equipo reglamentario: el uso de lengua amarrada y vendas, elementos destinados a optimizar su rendimiento en la pista.

Una experta en la distancia: Reunión 03 1.200 metros

El historial reciente de Lady Sophia avala su capacidad corredora. Antes de su retiro temporal, alcanzó la victoria en sus dos últimas presentaciones. Su triunfo más cercano ocurrió el 14 de septiembre, cuando detuvo el cronómetro en 73.1 para el trayecto de 1.200 metros.

Este registro es fundamental, pues la competencia de este viernes se disputará en el mismo recorrido donde la veterana corredora ya exhibe triunfos previos. Pese a los tres meses de ausencia, su efectividad en la distancia la posiciona como una de las piezas clave en la primera válida del 5y6.

Trabajos de Lady Sophia en La Rinconada

Enero. 10 V. Estrella E/P 15 29,2 45,1 (600) -2V, recta de enfrente, cómoda y con remate de 15.4.

Enero 17 V. Estrella E/P 16,2 32,2 47,3 (600) 2V, recta de enfrente, contenida y bien con remate de 15,1. Informó la División de Tomatiempos del INH