Juan Carlos Ávila: Clave en el triunfo de Caramel Love en La Rinconada

La actividad hípica en el óvalo de Coche inició con fuerza tras la ejecución de una doble jornada que despertó el entusiasmo del gremio. La fanaticada respaldó la medida con una participación masiva en el tradicional juego del 5y6, cuya recaudación registró un incremento exponencial entre ambos días de carreras.

Domingo de clásicos y emociones: La Rinconada

El plato fuerte llegó el domingo con una cartelera de diez competencias. Dos pruebas selectivas de Grado I, ambas en trayecto de 1.400 metros, centraron la atención del público:

Clásico “Andrés Bello”: La yegua Forever Beatriz alcanzó la victoria con solvencia.

Clásico “Francisco de Miranda”: El ejemplar Banderas se impuso para cerrar el ciclo de selectivas dominicales.

Caramel Love destaca en la jornada especial: No Válidas

Uno de las competencias parejas de la segunda reunión en la arena de Coche, fue la tercera carrera del ciclo no válido, una prueba especial para yeguas de cinco años (nacionales e importadas) ganadoras de una carrera. Nueve aspirantes disputaron una bolsa adicional de $27.040.

La yegua Caramel Love se alzó con el triunfo bajo la conducción del jinete Jervis Alvarado y la preparación de Yorvis Villamizar. El ejemplar sorprendió a los apostadores con un dividendo de Bs. 94,09 por boleto ganador.

Alianza de éxito: Villamizar y Ávila

Tras el triunfo, el entrenador Yorvis Villamizar expresó su gratitud a través de su cuenta en la red social X. En su mensaje, destacó la importancia de los consejos técnicos que recibió de Juan Carlos Ávila, factor que calificó como determinante para el éxito de su pupila.

Ávila, quien visitó Venezuela recientemente para supervisar a los ejemplares del ex-grandeliga Víctor Martínez, se encuentra en un momento estelar de su carrera. El preparador está a las puertas de alcanzar los 300 triunfos en Estados Unidos, hito que podría concretar esta misma semana.