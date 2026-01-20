Hipismo

Juan Carlos Ávila: Clave en el triunfo de Caramel Love en La Rinconada

El preparador Yorvis Villamizar atribuye el triunfo de la alazana de cinco años a los consejos técnicos de su colega, quien se encuentra a las puertas de las 300 victorias en Estados Unidos

Por

Gustavo Mosqueda
Martes, 20 de enero de 2026 a las 07:59 am
Juan Carlos Ávila: Clave en el triunfo de Caramel Love en La Rinconada
Foto: José Antonio Aray
Suscríbete a nuestros canales

La actividad hípica en el óvalo de Coche inició con fuerza tras la ejecución de una doble jornada que despertó el entusiasmo del gremio. La fanaticada respaldó la medida con una participación masiva en el tradicional juego del 5y6, cuya recaudación registró un incremento exponencial entre ambos días de carreras.

NOTAS RELACIONADAS

Domingo de clásicos y emociones: La Rinconada

El plato fuerte llegó el domingo con una cartelera de diez competencias. Dos pruebas selectivas de Grado I, ambas en trayecto de 1.400 metros, centraron la atención del público:

  • Clásico “Andrés Bello”: La yegua Forever Beatriz alcanzó la victoria con solvencia.

  • Clásico “Francisco de Miranda”: El ejemplar Banderas se impuso para cerrar el ciclo de selectivas dominicales.

Caramel Love destaca en la jornada especial: No Válidas

Uno de las competencias parejas de la segunda reunión en la arena de Coche, fue la tercera carrera del ciclo no válido, una prueba especial para yeguas de cinco años (nacionales e importadas) ganadoras de una carrera. Nueve aspirantes disputaron una bolsa adicional de $27.040.

La yegua Caramel Love se alzó con el triunfo bajo la conducción del jinete Jervis Alvarado y la preparación de Yorvis Villamizar. El ejemplar sorprendió a los apostadores con un dividendo de Bs. 94,09 por boleto ganador.

                                         

Alianza de éxito: Villamizar y Ávila

Tras el triunfo, el entrenador Yorvis Villamizar expresó su gratitud a través de su cuenta en la red social X. En su mensaje, destacó la importancia de los consejos técnicos que recibió de Juan Carlos Ávila, factor que calificó como determinante para el éxito de su pupila.

Ávila, quien visitó Venezuela recientemente para supervisar a los ejemplares del ex-grandeliga Víctor Martínez, se encuentra en un momento estelar de su carrera. El preparador está a las puertas de alcanzar los 300 triunfos en Estados Unidos, hito que podría concretar esta misma semana.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada Carreras Eclipse Award LVBP
Martes 20 de Enero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo