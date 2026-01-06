Racha caliente: Juan Carlos Ávila lidera Tampa Bay Downs y vuela por las 300 victorias

Suscríbete a nuestros canales

El entrenador venezolano Juan Carlos Ávila vive un momento excepcional en su trayectoria en Estados Unidos. Tras un sólido cierre de 2025 donde consiguió 52 triunfos, cifra que iguala su mejor producción anual lograda en 2021, el "Catire de Oro" inició la temporada 2026 con un rendimiento explosivo que lo coloca a las puertas de un hito histórico.

Ávila demostró su dominio en el turf estadounidense al acumular cuatro triunfos en solo diez presentaciones entre el 2 y el 4 de enero. Este arranque fulgurante confirma la calidad de su stock de ejemplares y la planificación que ejecuta el equipo.

A las Puertas de un Hito: Victorias Estados Unidos

El entrenador venezolano, quien formalizó su campaña en Estados Unidos en 2018, ya suma 296 triunfos desde su llegada al circuito hípico de Norteamérica. Con esta cifra, se coloca a solo cuatro victorias de alcanzar la significativa marca de 300 triunfos de por vida en ese país.

El 3 de enero, Ávila destacó de manera particular en Tampa Bay Downs. El entrenador consiguió tres victorias en el programa de carreras, lo que le permitió asegurar el primer lugar del meeting actual, que se extiende hasta el mes de mayo. Es importante mencionar que todos esos triunfos se lograron en colaboración con jinetes criollos.

(último triunfo en yunta con Daniel Centeno el 3-1-2026)

La Oportunidad Inminente

El equipo de Juan Carlos Ávila tendrá una nueva oportunidad de avanzar hacia la meta de las 300 victorias el próximo 9 de enero. Ese día, el entrenador regresará al ruedo en Tampa Bay Downs con un total de seis ejemplares listos para ensillar.

Si mantiene el alto porcentaje de efectividad que exhibió en el arranque de la temporada, el preparador venezolano podría, con un poco de suerte y el apoyo de sus jinetes, alcanzar esa importante cifra de victorias esta misma semana, lo que consolida aún más su exitosa trayectoria internacional.

Números: Venezolanos Destacados Entrenadores Hipismo

El notable inicio de año de Juan Carlos Ávila no solo subraya su excelente gestión y la preparación de sus ejemplares, sino que también subraya la constante presencia de los profesionales venezolanos en la hípica de Estados Unidos.

Con 296 victorias en su haber, la llegada a las 300 victorias de por vida parece ser solo cuestión de días. La jornada del 9 de enero en Tampa Bay Downs concentra toda la atención de la afición, pues se espera que el "Catire de Oro" inscriba su nombre en este nuevo capítulo de éxito.