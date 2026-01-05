Keith Asmussen recibe el alta médica tras fractura de pelvis y prepara su regreso

Suscríbete a nuestros canales

El jockey Keith Asmussen, quien quedó fuera de actividad a principios de noviembre a causa de una fractura de pelvis sufrida en una rodada en Churchill Downs, recibió recientemente el alta médica para volver a montar. Sin embargo, el jinete ha manifestado que no existe un calendario estricto para su regreso a la competición oficial.

Asmussen, quien se posicionó como el segundo jockey líder de Oaklawn en la temporada 2023-2024, comenzó a montar a caballo a finales del mes pasado en Oaklawn. Su regreso a las carreras podría tener lugar durante la temporada clásica de Oaklawn (que se extiende del 30 de enero al 2 de mayo) o bien en Sam Houston Race Park, según las decisiones de su equipo.

Superación de la Lesión: Jinete Estados Unidos

El jockey no ha competido desde que se fracturó el lado derecho de la pelvis en la rodada del 8 de noviembre en Churchill Downs. Asmussen confirmó que, afortunadamente, no hubo desplazamiento del hueso, por lo que no fue necesaria ninguna intervención quirúrgica.

"Apesta cada vez que te lastimas, pero el momento del receso en Oaklawn realmente no puso prisa en las cosas", comentó Asmussen el domingo por la mañana. "En mi marca de seis semanas, me liberaron para montar, y comencé a montar a caballo aquí. Ha sido suave en su mayor parte. Estoy emocionado de subir a los caballos y participar en las carreras".

El domingo marca el último día de la temporada de carreras navideñas de 13 días de Oaklawn, mientras que Sam Houston Race Park inauguró su temporada el viernes. A pesar de su autorización, Asmussen aún no fija una fecha concreta para su reaparición.

Balance de su Desempeño en 2025

A pesar de la pausa por la lesión de fin de año, Keith Asmussen tuvo un balance positivo durante el 2025. El jockey registró un total de 627 actuaciones en las que consiguió 63 triunfos, 70 segundos y 73 terceros lugares.

Además, la producción generada por sus montas superó los 6 millones de dólares, cifra que incluyó ocho victorias en pruebas de stakes y una en un Grado Stakes, lo que subraya la calidad de su desempeño antes del percance.