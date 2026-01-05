Venezuela se adueña de Tampa Bay Downs: Los jinetes criollos marcan la pauta

Suscríbete a nuestros canales

Los jinetes venezolanos que compiten en Estados Unidos continúan acaparando la atención en diversos hipódromos. El talento criollo sobresale en el circuito hípico norteamericano.

Particularmente, el actual meeting de Tampa Bay Downs, que comenzó el 19 de noviembre de 2025 y tiene previsto concluir el 3 de mayo de 2026, muestra un claro dominio de los profesionales venezolanos. Cuatro jinetes criollos ocupan las posiciones de vanguardia en las estadísticas del hipódromo de Florida.

Los datos, actualizados a la fecha y cortesía del portal especializado Equibase.com, confirman la supremacía de los venezolanos en el óvalo de Tampa Bay.

La Tabla de Honor del Meeting: Tampa Bay Downs

El liderazgo es incuestionable, con Samuel Marín a la cabeza, seguido de cerca por sus compatriotas Samy Camacho, Sonny León y Cipriano Gil. A continuación, se detallan las impresionantes estadísticas de los cuatro jinetes criollos:

Posición Jinete Actuaciones Victorias Placé (2.º) Show (3.º) Producción ($) Efectividad (%) 1. Samuel Marín 147 36 36 16 $831,844 24% 2. Samy Camacho 73 20 16 9 $383,825 27% 3. Sonny León 96 17 10 13 $365,574 18% 4. Cipriano Gil 68 12 12 10 $294,942 18%

Análisis del Desempeño: Tampa Bay Downs

El estelar Samuel Marín domina la escena con una amplia ventaja. Acumula 36 triunfos en 147 actuaciones. Su producción supera los 831 mil dólares.

En segundo lugar se encuentra Samy Camacho, quien, pese a tener menos actuaciones (73), ostenta el porcentaje de efectividad más alto del grupo, con un notable 27% de victorias, resultado de 20 triunfos.

Sonny León, conocido por su victoria en el Kentucky Derby, mantiene un ritmo constante con 17 victorias en 96 montas y una producción que se acerca a los 366 mil dólares.

Finalmente, Cipriano Gil cierra el cuarteto de líderes con 12 victorias en 68 actuaciones, mostrando una gran eficiencia que lo ubica en el cuarto puesto en la tabla de triunfos y ganancias.

El meeting de Tampa Bay Downs promete más emociones a medida que avanza la temporada. Los jinetes venezolanos se establecen firmemente como las principales figuras de la competición.

Énfasis en el Impacto y la Consolidación: Jinete Estados Unidos

Este masivo desempeño de los jinetes venezolanos en Tampa Bay Downs no solo demuestra la calidad individual de cada atleta, sino que consolida la influencia de Venezuela en la hípica norteamericana. Con los cuatro primeros puestos de la tabla ocupados por criollos, el hipódromo de Florida se convierte en un centro de exhibición del talento sudamericano.

A medida que avanza la temporada, se espera que Marín, Camacho, León y Gil no solo mantengan su liderato, sino que también alcancen nuevas metas de producción y victorias