Cinco victorias y las que faltan en 2026: Samuel Marín imparable en el inicio de temporada

El látigo criollo Samuel Marín atraviesa un gran momento profesional. El jinete no solo cerró el año con 221 triunfos, sino que en el inicio de 2026 ya suma cinco victorias, tres de las cuales consiguió en la jornada del domingo en el hipódromo de Tampa Bay Downs.

Marín fue, una vez más, el protagonista de la jornada hípica dominical en Tampa Bay Downs, al obtener un triplete de triunfos que le permite afianzarse de forma sólida en el liderato de un meeting que concluye en el mes de mayo.

El programa dominical estuvo compuesto por nueve carreras que iniciaron pasado el mediodía. El venezolano capitalizó el 50% de sus compromisos, pues sumó tres victorias en seis montas.

Los Tres Triunfos de la Jornada: Tampa Bay Downs

La primera victoria de Marín llegó en la segunda carrera, un Maiden Claiming de $18.500 disputado sobre 1.636 metros. El venezolano condujo a la yegua zaina Awesome Campaign, de cuatro años, entrenada por su compatriota Víctor Barboza Jr. El ejemplar se impuso con un tiempo final de 1:43.20 y repartió $4.20 a ganador, $2.20 a placé y $2.10 a show.

Posteriormente, en la séptima competencia, Marín reafirmó su calidad. Llevó al zaino Power Attack, entrenado por José Gallegos, a la victoria en un Claiming de $29.000. El ejemplar registró un tiempo de 1:40.99 para los 1.600 metros en grama, con un dividendo a ganador de $10.60.

Finalmente, el criollo cerró su destacada actuación en la novena carrera a bordo del caballo tordillo de nueve años Starship Empire. Este triunfo permite al ejemplar alcanzar 15 visitas al recinto de ganadores en 45 actuaciones, para beneplácito del Stud "Ron G Potts". El dividendo a ganador fue de $13.80.

Liderato del Meeting y Próximos Compromisos

De esta forma, el estelar jinete venezolano suma cinco triunfos en 18 actuaciones en este arranque de año. Marín lidera cómodamente el meeting con 36 triunfos, 16 por encima de su rival más cercano.

El jinete volverá a la acción el próximo siete de enero, día en el cual se espera que tenga nueve montas en el mismo recinto.