Javier Castellano se acerca a las 6.000 victorias tras brillante fin de semana

Suscríbete a nuestros canales

El jinete venezolano Javier Castellano reafirmó su estatus como una de las máximas figuras de la hípica mundial al conseguir una nueva victoria en el hipódromo de Gulfstream Park, Florida. Este triunfo llega solo un día después de su destacada actuación del pasado sábado, debido a que conquistó el Smarty Jones Stakes en Oaklawn Park a bordo del ejemplar Strategic Risk, entrenado por Mark Casse.

La jornada del domingo en Gulfstream Park contempló un programa de diez interesantes pruebas. El látigo criollo, tras su victoria de stakes en Oaklawn Park, se presentó en el recinto de Florida esa misma tarde y participó en seis de las diez carreras.

Un Triunfo Estratégico en la Cuarta: Estados Unidos

Castellano se llevó la victoria en la cuarta carrera de la tarde de extremo a extremo, una prueba especial dirigida a potrancas de tres años, bajo la condición de Starter Optional Claiming de $35.000. El jinete venezolano condujo a la yegua alazana de tres años Glancing My Way, que obtuvo así su segunda victoria luego de cinco presentaciones en total.

La carrera se disputó en un recorrido de 1.000 metros sobre la pista de césped. La pupila, entrenada por Carlos David y propiedad de la divisa Raleigh Racing Stable Llc, marcó un tiempo final de 56.18 segundos. En la taquilla, Glancing My Way pagó dividendos de $9.00 a ganador, $5.00 a placé y $3.60 a show.

Cifras que Impresionan en el 2026

Con este reciente éxito, Javier Castellano acumula hasta el momento dos triunfos en 13 salidas durante el inicio de 2026, que incluyen un stakes.

Más allá de los resultados de la temporada actual, el jinete oriundo de Venezuela se acerca a una meta histórica en su trayectoria profesional. Castellano suma un total de 5.925 triunfos de por vida, cifra que lo sitúa a solo 75 victorias de alcanzar la prestigiosa marca personal de 6.000 carreras ganadas, un hito que pocos jinetes logran en la industria.