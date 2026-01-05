Japón marca un nuevo hito en apuestas hípicas anuales y diarias

Suscríbete a nuestros canales

Las cifras de las carreras de pura sangre en Japón confirman un periodo de crecimiento sostenido. El país asiático registró un aumento en las apuestas anuales por decimocuarto año consecutivo en 2025, a pesar de que las cifras oficiales de Norteamérica indican una posible caída por tercer año consecutivo.

La Asociación de Carreras de Japón (JRA) reportó un total de ¥3.505.966.878.300 (aproximadamente US$22.26 mil millones) apostados durante sus 288 carreras realizadas en 2025. Este monto representa un incremento del 5.2% respecto al año anterior, según informó Bloodhorse.com por intermedio de Mike Davey.

Récord Diario Mundial en Arima Kinen

El 28 de diciembre se estableció el día de mayor volumen de apuestas del año en Japón. Los aficionados apostaron aproximadamente ¥90.4 mil millones (cerca de US$580 millones) tan solo en la cartelera del Arima Kinen, carrera disputada en el Hipódromo de Nakayama.

Para poner en perspectiva esta monumental cifra, el monto supera ampliamente el récord de apuestas diario de Estados Unidos, que se fijó en US$349 millones durante la cartelera del Kentucky Derby de 2025.

Recuperación Histórica de las Apuestas

Si bien el récord histórico de apuestas anuales en Japón data de 1997, cuando se apostaron ¥4.000.661.663.100, la industria experimentó un descenso de 14 años que tocó fondo en 2011 con ¥2.293.578.053.600. Las apuestas registradas en 2025 muestran una sólida recuperación, con un aumento del 52.9% en comparación con la cifra mínima de 2011.

Líderes en la Pista

En cuanto a los profesionales, la temporada 2025 coronó a destacadas figuras de la hípica japonesa:

Haruki Sugiyama (Entrenador): Se posicionó como el mejor entrenador al conseguir 61 victorias y liderar en ganancias con ¥1.817.947.000 (aproximadamente US$11.54 millones). Sugiyama entrenó a cinco ganadores de grupo, incluido Lovcen, vencedor del Hopeful Stakes (G1).

Christophe Lemaire (Jockey): El jinete encabezó tanto la lista de victorias como la de ganancias, tras montar a 140 ejemplares ganadores y acumular ¥3.714.361.000 (aproximadamente US$23.59 millones). Lemaire obtuvo 11 victorias de grupo y se convirtió en el primer jinete extranjero en alcanzar las 2,000 victorias en la JRA, marca que conquistó a bordo de Energico en el Aoba Sho (G2) el 26 de abril en el Hipódromo de Tokio.

Las cifras oficiales de apuestas anuales para América del Norte en 2025 aún no se publican, pero los reportes indican la alta probabilidad de que el continente experimente una caída en las apuestas por tercer año consecutivo.