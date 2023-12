Sortean los lugares para el Arima Kinen y a este ejemplar le tocó el peor puesto de partida

Dieciséis purasangres competirán en la undécima carrera de la pista de Nakayama, este domingo 24 de diciembre, por el Arima Kinen (G1), la prueba hípica de mayor apuesta en todo el mundo. Sin Equinox ni la triplecoronada Liberty Island, la contienda hípica no deja de ser interesante. Los puestos de salida se sortearon este jueves 21 de diciembre y a esta yegua le tocó el peor cajón para iniciar la carrera, que es el puesto número 16.

Stars on Earth, la hija de Duramente en Southern Stars, que viene de llegar tercera en la Japan Cup (G1) detrás de Equinox y Liberty Island, es una de las candidatas del evento y a ella le corresponderá el puesto 16, cuya estadística los últimos 10 años de la carrera es precisamente de 10-0. Stars on Earth tiene campaña de 11-3 y su jockey Christophe Lemaire -con cara de pocos amigos al enterarse del puesto que le tocó- intentará de hacerla ganar por primera vez este año.

Pero, al lado de Stars on Earth saldrá por el 15 otra yegua, la experimentada Through Seven Seas, con Kunichi Ikezoe, que también mostró cierta inconformidad con el lugar que le tocará arrancar este domingo. Through Seven Seas viene de llegar cuarta en el Gran Premio Arco de Triunfo (G1) que ganó el invicto Ace Impact. En estos últimos 10 años, el puesto 15 tiene un récord de 9 veces con 1 tercer lugar apenas.

La otra cara de la moneda es Sol Oriens, el tresañero ganador del primero de la Triple Corona este año, el Satsuki Sho (G1), segundo en el Derby Japonés y tercero en el St. Leger en Kyoto. Sol Oriensa largará adentro, específicamente por el puesto 1 con el jockey Yuga Kawada y a su lado va el ganador clásico en Dubai, Shahryar, que viene de perder en la Breeders’ Cup Turf (G1) en Santa Anita ante August Rodin. El puesto 2 de Shahryar, ha logrado una victoria en ocho intentos en la última década.