¡Oh là là! Así mantiene el invicto Ace Impact en el Premio Arco de Triunfo

Este domingo 1 de octubre, el hipismo europeo vivió otra etapa fabulosa en la historia del Gran Premio Arco de Triunfo (G1), celebrado en el hipódromo de París-Longchamp, ubicado en la capital francesa. La competencia estuvo dotada con una bolsa superior a los 5 millones de euros en recorrido de 2.400 metros sobre grama y el héroe en esta oportunidad fue el tresañero Ace Impact, que supera al lote de catorce rivales con su potente atropellada en los metros decisivos.

Ace Impact, un hijo de Cracksman en Absolutly Me, fue montado por el jockey italiano Cristian Demuro para el establo del entrenador Jean-Claude Rouget. El potro llegaba invicto con racha de cinco victorias y en esta oportunidad tendría que competir contra experimentados pisteros como la japonesa Through Seven Seas, Westover y Hukum.

Era la primera vez que Ace Impact participaba en la distancia de 2.400 metros. Demuro colocó a Ace Impact en el antepenúltimo lugar en el grupo de 15 participantes y en la recta final lo hizo correr por la parte más externa de la pista, para en los 100 finales paso a ganar para dejar una ventaja de 1 ¾ cuerpos sobre Westover que ocupó el placé y tercero fue Onesto, en tiempo de 2:25.0.

La participación de Ace Impact en la Breeders’ Cup está descartada pero sus allegados piensan sobre una propuesta en la mesa, que es la de correr el 26 de noviembre la millonaria Japan Cup (G1) en el hipódromo de Tokio, con premios por encima de los $8 millones.