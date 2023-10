Mira lo que dijo Leomar Sangronis sobre Go Nany Go

La reunión número 38 del año en el hipódromo La Rinconada se realizó este domingo con una programación de diez carreras, donde First Time se quedó con el Clásico Victoreado (G2), y el 5y6 nacional registró nuevo montó récord en el sellado.

En la primera válida del domingo, una de las teguas favoritas era la pensionada de Yanir Hurtado, Go Nany Go, con la monta del aprendiz Leomar Sangronis. El novel indicó luego de la carrera a los comisarios de la pista que la ejemplar se venía cargando hacia afuera en toda la carrera.

Dicha prueba resultó en una victoria para Cofee Time, de Riccardo D’Angelo, y Yoelvis González en la monta, de segundo llegó Princesa Manuela con Jhonathan Aray y tercera la yegua anteriormente indicada.