¡Contundente! Mike Repole pide la renuncia del Presidente del Jockey Club de Estados Unidos por este motivo

El inversionista hípico Mike Repole, dueño del Repole Stable, esta vez realiza una descarga contra las autoridades del Jockey Club Norteamericano. El conocido propietario de caballos de carrera, no tuvo reparo en manifestar su opinión, debido a los hechos ocurridos el sábado 16 de diciembre en la novena competencia del hipódromo de Aqueduct, el New York Stallion Series, prueba que ganó de manera discutida el dosañero Antonio of Venice.

Repole, se solidariza con los dueños de Brick Ambush, el único ejemplar descalificado y que según los comisarios de Aqueduct, fue el responsable de los tropiezos ocasionados, aún cuando las diferentes tomas muestran en teoría que, el culpable de las molestias ocasionadas fue el mencionado ganador, Antonio of Venice.

“Dean y Patty Reeves son grandes propietarios y gente maravillosa. Este deporte es muy afortunado de tenerlos. Los eventos en Aqueduct el sábado pasado fueron brutalmente injustos para ellos. Su caballo debería haber quedado primero, en cambio fue descalificado”, escribe Repole en su cuenta de la red social X (Twitter) @RepoleStable.

Es por ello que, en vista de todo lo sucedido últimamente y en especial este caso, Mike Repole pide la renuncia de James L. Gagliano, Presidente y CEO del Jockey Club, para que no sigan ocurriendo estos hechos: “Esta es una vieja guardia decepcionante que realmente nos ha llevado a este estado deprimente y vergonzoso” comenta Repole en la misma publicación.

El Jockey Club es la institución que desde 1894 se ha encargado de mejorar la cría y el espectáculo de las carreras de caballos en Estados Unidos, al llevar el registro de cada purasangre que participa en los hipódromos de Estados Unidos y Canadá.