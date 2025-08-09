MLB

MLB: Cal Raleigh está a un paso de igualar este récord de Mark McGwire

El receptor de Seattle sigue haciendo historia y va por un nuevo récord de este histórico pelotero de la Gran Carpa

Por Meridiano

Sabado, 09 de agosto de 2025 a las 04:05 pm
MLB: Cal Raleigh está a un paso de igualar este récord de Mark McGwire
AP
Suscríbete a nuestros canales

Una de las historias más fascinantes que se están consolidando esta temporada de las Grandes Ligas es lo que ha estado realizando Cal Raleigh. El receptor de los Marineros de Seattle sigue mejorando sus habilidades para sacar la pelota del parque en momentos apremiantes en lo que su organización más lo necesita.

NOTAS RELACIONADAS

El pelotero de 28 años se encuentra en medio de su mejor campaña en la Major League Baseball y no es para menos, gracias a que es el líder del departamento de cuadrangulares con 42 y es uno de los principales favoritos a quedarse con el Premio a Jugador Más Valioso en la Liga Americana (MVP).

En lo que va de temporada, tiene un total de 19 jonrones conectados en la séptima entrada o más tarde, lo que evidencia que es un toletero que puede hacer daño en cualquier situación del compromiso. Siendo esta una de las claves para que los Marineros sean una franquicia que pueda fabricar carreras en los últimos innings.

Cal Raleigh, a un paso de Mark McGwire

Gracias a todo lo antes mencionado, este impresionante número de cuadrangulares en el clutch lo coloca a solo uno de igualar el récord histórico de la MLB, que ostenta Mark McGwire con 20 jonrones de estas características, una marca que el legendario pelotero estableció en su histórica temporada de 1998 con los Cardenales de San Luis.

Lo que hace que los registros de Raleigh sean más que impresionantes es gracias a que sus proyecciones lo colocan en posición de romper otros récords de jonrones para un jugador de su posición en la historia de este deporte.

En definitiva, Cal Raleigh tiene todo en sus manos para seguir construyendo una de las mejores temporadas nunca antes vista por parte de un receptor en el mejor béisbol del mundo.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos LVBP Juan Soto Pep Guardiola
Sabado 09 de Agosto de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
MLB