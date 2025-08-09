MLB: Cal Raleigh está a un paso de igualar este récord de Mark McGwire

Suscríbete a nuestros canales

Una de las historias más fascinantes que se están consolidando esta temporada de las Grandes Ligas es lo que ha estado realizando Cal Raleigh. El receptor de los Marineros de Seattle sigue mejorando sus habilidades para sacar la pelota del parque en momentos apremiantes en lo que su organización más lo necesita.

El pelotero de 28 años se encuentra en medio de su mejor campaña en la Major League Baseball y no es para menos, gracias a que es el líder del departamento de cuadrangulares con 42 y es uno de los principales favoritos a quedarse con el Premio a Jugador Más Valioso en la Liga Americana (MVP).

En lo que va de temporada, tiene un total de 19 jonrones conectados en la séptima entrada o más tarde, lo que evidencia que es un toletero que puede hacer daño en cualquier situación del compromiso. Siendo esta una de las claves para que los Marineros sean una franquicia que pueda fabricar carreras en los últimos innings.

Cal Raleigh, a un paso de Mark McGwire

Gracias a todo lo antes mencionado, este impresionante número de cuadrangulares en el clutch lo coloca a solo uno de igualar el récord histórico de la MLB, que ostenta Mark McGwire con 20 jonrones de estas características, una marca que el legendario pelotero estableció en su histórica temporada de 1998 con los Cardenales de San Luis.

Lo que hace que los registros de Raleigh sean más que impresionantes es gracias a que sus proyecciones lo colocan en posición de romper otros récords de jonrones para un jugador de su posición en la historia de este deporte.

En definitiva, Cal Raleigh tiene todo en sus manos para seguir construyendo una de las mejores temporadas nunca antes vista por parte de un receptor en el mejor béisbol del mundo.