MLB: Lanzador dominicano aterriza en la lista de lesionados (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Atléticos han colocado al lanzador derecho Luis Severino en la lista de lesionados de 15 días debido a una distensión en el oblicuo izquierdo. El dominicano de 31 años estaba programado para abrir el juego del domingo contra los Orioles, pero la lesión lo deja fuera de acción y pone en duda su continuidad en lo que resta del calendario.

Aunque aún no se ha determinado la gravedad exacta de la lesión, los antecedentes médicos y la naturaleza de este tipo de dolencias musculares podrían significar el cierre anticipado de su campaña, especialmente si se trata de una distensión moderada o severa.

Una temporada irregular

Severino ha tenido una temporada de altibajos en su primer año con los Atléticos. En 24 aperturas, ha registrado una efectividad de 4.82, un WHIP de 1.34 y una relación de ponches/boletos de 103/44 en 136.1 innings lanzados. Aunque ha tenido buenas presentaciones, como en su última salida donde permitió tres carreras en seis episodios para lograr su cuarta victoria consecutiva, su rendimiento general ha estado por debajo de las expectativas.

La lesión parece haber surgido durante ese último encuentro, lo que explica su exclusión inmediata de la rotación.

Movimientos en el roster

Ante la ausencia de Luis Severino, los Atléticos han decidido ascender al zurdo Hogan Harris desde Triple A para ocupar el puesto en el roster. Harris, quien ya ha tenido breves participaciones en las Grandes Ligas, tendrá la oportunidad de consolidarse en la rotación mientras el equipo evalúa el estado físico de Severino.