Los New England Patriots se consolidaron como el equipo a vencer en la NFL al convertirse en la primera franquicia en alcanzar las 11 victorias en lo que va de la temporada. Tras un partido dominante, el conjunto de Massachusetts aplastó a los New York Giants con un marcador de 33-15.

El triunfo no solo significa la décima victoria consecutiva para los líderes de la Conferencia Americana (AFC), sino que se convierte en la racha más larga para la franquicia desde que encadenaron 10 triunfos en 2015.

Las Figuras Clave del Triunfo

La ofensiva de los Patriots, que capitalizó la fragilidad defensiva de los Gigantes, contó con actuaciones destacadas:

Andrés Borregales (Pateador): El venezolano fue fundamental en la tabla de anotaciones. Convirtió cuatro de cinco goles de campo y anotó sus tres puntos extras, sumando 15 puntos cruciales.

Drake Maye (Mariscal de Campo): El joven QB brilló al lanzar dos pases de touchdown . Completó 24 de 31 pases para 282 yardas, sin sufrir intercepciones.

Marcus Jones (Equipos Especiales): Jones sumó un touchdown espectacular con una devolución de despeje de 94 yardas. Con esta jugada, se une a Troy Brown (2001), Irving Fryar (1985) y Mike Haynes (1976) como el cuarto jugador en la historia de los Patriots en conseguir dos touchdowns por devolución en una sola temporada.

Récord Histórico para Mike Vrabel

La racha ganadora de Nueva Inglaterra también dejó una marca personal para su entrenador en jefe, Mike Vrabel. Con 10 triunfos consecutivos en su primer año al mando, Vrabel se convirtió en el tercer head coach desde 1970 en iniciar su gestión con una racha de 10 o más victorias en su primera temporada con un nuevo equipo.

La Crisis Profunda de los Giants

Mientras los Patriots navegan en la cima, los New York Giants se hunden en el caos. La derrota ante Nueva Inglaterra marcó su séptimo partido perdido de forma consecutiva. Además, es el tercer revés sufrido desde que la gerencia decidió despedir al entrenador Brian Daboll.

La debacle se sintió desde la primera mitad: Nueva Inglaterra lideró 30-7 al descanso, la primera vez desde la Semana 17 de 2009 que los Giants permiten 30 puntos en los primeros dos cuartos.

El mariscal de campo novato Jaxson Dart regresó a la acción tras perderse dos partidos por una conmoción cerebral, pero no pudo reactivar al equipo. Lanzó un pase de touchdown a Darius Slayton y completó 17 de 24 pases para 139 yardas. Devin Singletary anotó la otra carrera de touchdown de Nueva York.