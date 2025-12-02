NFL: ¡Insólito! Un jugador de la NFL amenaza de muerte a un rival en pleno partido

Suscríbete a nuestros canales

Los Jacksonville Jaguars lograron una victoria contundente y dominante sobre sus rivales divisionales, los Tennessee Titans, con un marcador final de 25-3. Sin embargo, el resultado fue secundario ante el clima hostil y las consecuencias de un partido que se salió de control.

El encuentro fue un festival de castigos, reflejando la intensidad y la fricción en el campo:

Los equipos del AFC Sur sumaron un total de 23 penalizaciones combinadas.

Esto resultó en la pérdida de 184 yardas.

La Escena Insólita: Kicker vs. Running Back

El incidente más grave se produjo en medio de una jugada de equipos especiales. El pateador de los Jaguars, Logan Cooke, se abalanzó para bloquear al regresador de los Titans, Chimere Dike, tras una devolución de 47 yardas. Durante la acción, el corredor de Tennessee, Julius Chestnut, tacleó a Cooke.

El contacto fue tan fuerte que Cooke salió del campo para ser evaluado por una posible conmoción cerebral antes de regresar al partido. Pero el impacto físico no fue lo más grave, sino las palabras que se cruzaron.

Según la versión del jugador de los Titans, Chestnut, las palabras de Cooke no se limitaron a un intercambio acalorado típico del juego.

"Solo intentaba hacerme el duro, y él se me acercó y me dijo que me iba a matar", dijo el corredor de Tennessee, visiblemente afectado por el altercado.

Chestnut agregó que la amenaza lo tomó por sorpresa: "Me quedé atónito. Nunca había visto algo así. No sé qué lo impulsó a hacer eso".

La Ambivalente Respuesta de Cooke

Tras el partido, Logan Cooke, sin negar la alteración ni la vehemencia de sus palabras, evitó referirse directamente a la amenaza de muerte. Se limitó a comentar que Chestnut lo superó en un partido que calificó de "muy movido".

El pateador minimizó el incidente, revelando que en el medio tiempo habló con el árbitro: "Quizás dije algunas cosas que sonaron groseras, así que quería aclarar las cosas. No me gusta que me guarden rencor. Así que le conté la situación y también le pregunté su opinión sobre lo que sucedió en esa jugada".

La polémica se mantiene abierta, pues el intento de Cooke por "aclarar" su conducta ante el árbitro no respondió a la seria acusación que pesa sobre él.