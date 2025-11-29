NFL: Cowboys derrotan a los Chiefs en el clásico de Thanksgiving

Suscríbete a nuestros canales

Los Dallas Cowboys (6-5-1) se llevaron la victoria en el tradicional "Clásico de Acción de Gracias" al derrotar a los Kansas City Chiefs (6-6) por un ajustado marcador de 31-28. El duelo fue un vibrante intercambio ofensivo protagonizado por los quarterbacks estrella de cada equipo.

Batalla épica de mariscales de campo en Acción de Gracias

Por el lado de los Cowboys, Dak Prescott tuvo una actuación sólida con 320 yardas y dos pases de touchdown, aunque cometió una intercepción. Sin embargo, su rival, Patrick Mahomes (Chiefs), brilló con una mayor eficiencia en la zona roja, finalizando con 261 yardas y cuatro pases de touchdown. El triunfo no solo le dio a Dallas una victoria importante, sino que también le permite igualar el récord de los Chiefs en la temporada.

Un error temprano abrió el marcador

El partido comenzó con un golpe de efecto a favor de Kansas City, pues un pase interceptado de Prescott por Justin Watson se tradujo en un touchdown relámpago de Rashee Rice para los Chiefs (0-7). Dallas respondió de inmediato con una anotación aérea de CeeDee Lamb.

Kansas City recuperó la ventaja con un touchdown de Travis Kelce antes de que los Cowboys tomaran su primera delantera (17-14) justo antes del descanso, gracias a una espectacular carrera de Malik Davis.

La segunda mitad continuó con las constantes volteretas. Un touchdown anulado de Dallas terminó en un gol de campo (20-14). Los Chiefs respondieron con el segundo touchdown de Rice (20-21). Pero los Cowboys sentenciaron el juego con una anotación de Javonte Williams seguida de una conversión de dos puntos, poniendo el marcador 28-21.

Aunque Mahomes logró conectar con Hollywood Brown para acercar a los Chiefs (31-28) en los minutos finales, la ofensiva de Dallas supo agotar el tiempo restante, asegurando la emocionante victoria.

