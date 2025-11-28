NFL: Los Bears bailan a los campeones y meten miedo en la NFC

Suscríbete a nuestros canales

Los Chicago Bears lograron una aplastante victoria a domicilio por 24-15 sobre los Philadelphia Eagles, actuales campeones de la NFL. Con este triunfo, los Bears sellaron su quinta victoria consecutiva y la novena en sus últimos diez partidos, consolidando su primera posición en el Norte de la Conferencia Nacional (NFC).

Los Eagles van en picada

La derrota es la segunda consecutiva para los Eagles, que se vieron expuestos por el equipo dirigido por Ben Johnson. Este resultado también garantiza que los Bears, que tuvieron un modesto 5-12 el año pasado, aseguren su primera campaña con balance positivo desde 2018.

El equipo comenzó la temporada con dos derrotas, pero ha sido una fuerza imparable desde entonces. A pesar de la exigente recta final de la temporada que les espera, los Bears están firmemente en la lucha por regresar a los playoffs por primera vez desde 2021.

Ataque terrestre de los Bears mete miedo

El ataque terrestre de los Bears fue la clave de la victoria y una prueba de fuerza notable para el equipo. Chicago recorrió un total de 281 yardas por tierra mientras que solo concedió 81 yardas a los Eagles, neutralizando por completo al corredor estrella de Philadelphia, Saquon Barkley (quien se limitó a 56 yardas).

Los Bears terminaron el encuentro con dos jugadores superando las cien yardas terrestres, una hazaña que no se veía en el equipo en cuarenta años:

D'Andre Swift , exjugador de los Eagles, sumó 125 yardas y anotó un touchdown .

El novato Kyle Monangai fue aún más dominante, con 130 yardas en 22 acarreos y una anotación.

En cuanto a los quarterbacks, Caleb Williams de los Bears lanzó para 154 yardas con un touchdown y una intercepción, superando a Jalen Hurts, el MVP del último Super Bowl, quien lanzó para 230 yardas, dos pases de touchdown y una intercepción.

Los Bears controlaron el partido a pesar del fuerte viento en el Lincoln Financial Field, cerrando la victoria con una jugada clave de Williams a Cole Kmet. Las esperanzas de Philadelphia se desvanecieron cuando el coach Nick Sirianni falló una crucial conversión de dos puntos al final del partido.

