NFL por Meridiano Televisión: Semana 13 EN VIVO y en exclusiva para Venezuela

Por Andrea Matos Viveiros

El duelo de la Semana 13 entre Minnesota Vikings vs Seattle Seahawks, se disfrutará en vivo, en exclusiva y gratis para Venezuela a través de Meridiano Televisión.

Este será un juego clave para las aspiraciones de ambos equipos en la recta final de la temporada regular. ¡Rumbo al Superbowl que también disfrutarás por Meridiano Televisión!

Vikings vs Seahawks

Desde las 5:05p.m. será el kickoff de este emocionante choque de la temporada 2025-2026 de la NFL.

Los Vikings, actualmente en el último puesto de la NFC Norte, buscan un triunfo urgente que les permita mantener vivas sus esperanzas de postemporada. Mientras tanto, los Seahawks, ubicados en el segundo peldaño de la NFC Oeste, llegan decididos a consolidarse como uno de los contendientes más sólidos de la conferencia.

Meridiano Televisión te ofrece la mejor cobertura de la NFL en Venezuela, con transmisión en señal abierta y gratis, para que disfrutes cada jugada, cada pase y cada touchdown sin costo alguno. Además, puedes vivir la experiencia en alta definición a través de Simpleplus, Inter GO, Net Uno GO y ABA TV GO.

Pero si lo que buscas es información, todos los lunes a las 7:00p.m., Zona Touchdown te actualiza con lo mejor del fin de semana y los próximos encuentros.

No te pierdas la NFL en vivo por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.