NFL: Golpe bajo: Moehrig sancionado por agredir al receptor de los 49ers

La National Football League (NFL) tomó acciones inmediatas contra el safety de los Carolina Panthers, Tre'Von Moehrig, quien agredió al receptor Jauan Jennings con un golpe bajo a destiempo durante el compromiso del lunes ante los San Francisco 49ers.

En consecuencia, la liga emitió un castigo de un partido de suspensión para el defensivo, quien se perderá el encuentro del próximo fin de semana ante Los Angeles Rams.

La acción

Las cámaras de televisión captaron el momento en que Moehrig propinó un puñetazo en la ingle a Jennings tras el silbatazo final. El receptor del conjunto de la Bahía respondió acercándose al safety de Carolina después del partido, golpeándolo en el casco y empujándolo.

Fue necesario contener a Jennings antes de que los equipos abandonaran el campo. “Simplemente estaba respondiendo a un comportamiento infantil”, declaró el receptor tras el encuentro.

Por su parte, Moehrig afirmó que su ataque contra Jennings fue en respuesta a jugadas agresivas después del silbato y a provocaciones durante todo el partido. Asimismo, reconoció que probablemente sería multado por sus acciones.

“Me estaba empujando por la espalda y todo eso, así que, ya sabes. Eso fue todo”, dijo Moehrig. “No es gran cosa. Fue solo eso, ¿sabes a lo que me refiero? Como dije, me quedo con esa. Quería hacer algo sucio, así que... Es lo que hay, hombre”.

El entrenador en jefe de los Niners, Kyle Shanahan, dio crédito a Jennings por "no perder la cabeza" tras el incidente.

Récord de ambos

San Francisco mejoró su marca a 8-4 con la victoria por 20-9 sobre los Panthers, mientras que Carolina cayó a 6-6, perdiendo terreno ante los Tampa Bay Buccaneers en la NFC Sur.