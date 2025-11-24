NFL: Con cuatro Goles de Campo de Borregales, Patriots son el primer equipo en alcanzar 10 victorias

Suscríbete a nuestros canales

Los New England Patriots, impulsados por el pateador venezolano Andrés Borregales, se convirtieron este domingo en el primer equipo de la NFL en alcanzar la marca de 10 victorias en la temporada (10-1), tras derrotar 26-20 a los Cincinnati Bengals.

Sin embargo, la novena victoria consecutiva de los Patriots fue una verdadera batalla de desgaste. La escuadra de Foxborough se recuperó de un déficit inicial de 10 puntos y tuvo que sobreponerse a lesiones clave para sellar el triunfo.

Crónica del partido y el factor remontada

El mariscal de campo novato Drake Maye lanzó para 294 yardas y un touchdown. Aunque el joven tuvo un inicio lento, completando solo tres de sus primeros siete pases, el resto del equipo mantuvo viva la esperanza.

La defensiva y los equipos especiales fueron cruciales en la remontada: el esquinero Marcus Jones devolvió una intercepción de 33 yardas para anotación en el segundo cuarto. Por su parte, el brazo venezolano de Andrés Borregales demostró su fiabilidad al anotar cuatro goles de campo, sumando 12 puntos esenciales que complementaron el rally y le dieron la ventaja a New England.

La remontada fue significativa, ya que esta fue la primera desventaja de doble dígito para Nueva Inglaterra desde la segunda mitad de su primer partido contra Las Vegas.

Dominio en la AFC y estadística única

Tras la derrota de Buffalo ante Houston el jueves por la noche, los Patriots tienen ahora una cómoda ventaja de dos juegos y medio en la AFC Este y medio juego por encima de Denver en la cima de la conferencia.

La consistencia de este equipo se refleja en una estadística histórica: los Patriots se unen a los Houston Oilers de 1961 como los únicos equipos en la historia de la liga en ganar nueve partidos consecutivos, anotando al menos 23 puntos y permitiendo 23 o menos puntos en cada uno.

